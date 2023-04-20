Чому деякі вступники не можуть зайти в персональний кабінет НМТ – пояснення УЦОЯО

Деякі абітурієнти протягом кількох останніх днів не могли зайти до персонального кабінету, де повинен проходити національний мультимедійний тест.

В Українському центрі оцінювання якості освіту пояснили причину такої ситуації.

Така ситуація трапляється переважно через те, що потенційні учасники НМТ створили кілька кабінетів за різними паспортними даними: закордонним паспортом, ID-карткою чи іншим документом, що посвідчує особу.

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"Так, наприклад, потенційний вступник створив кілька кабінетів для участі я в основній сесії НМТ та вибрав із запропонованого переліку і місто Варшаву, і Бидгощ, а також для участі в додатковій, і вибрав місто Бидгощ", – повідомляють в УЦОЯО.

Фото: orestligetka.ukr.net/Depositphotos

За словами освітян, таким чином цей абітурієнт обмежив іншим учасникам можливість взяти участь у тестуванні в містах, де створили спеціально обладнані комп’ютерні центри. Кількість місць там чітко визначена і практично не може збільшена бути не може.

Це суперечить принципам проведення НМТ, наголошують в УЦОЯО, відповідно додаткові кабінети такого вступника під час оброблення видалили.

"Інколи дублі кабінетів з’являються через намагання учасників виправити помилки в реєстрації. Навіть якщо ви припустилися помилки або хочете змінити місце проходження тестування, не створюйте нових персональних кабінетів", – пишуть в УЦОЯО.

Варто дочекатися інформації про необхідність виправити помилку, додають освітяни, або про отримання сертифіката в тому ж кабінеті, що ви вже створили. Можливість змінити локацію буде.

У випадку, якщо ви не створювали кількох персональних кабінетів, але після коректного введення особистих даних отримали повідомлення про те, що кабінету з такими даними не існує, в УЦОЯО радять звернутися до регіонального центру оцінювання якості освіти, який здійснює обробку реєстраційних документів, щоб уточнити інформації.

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Нагадуємо, зареєструватися для складання НМТ можна до 3 травня.