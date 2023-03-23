Як і коли реєструватися на НМТ-2023: покрокова інструкція

Реєстрація на національний мультипредметний тест розпочнеться 3 квітня й триватиме до 3 травня.
Зареєструватися можна буде в персональному онлайн-кабінеті вступника, повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти.
Щоб створити персональний кабінет, вступнику потрібно скористатися спеціальним сервісом, який почне діяти одночасно з початком реєстрації.
Щоб зареєструватися для участі в НМТ, потенційному учаснику тестування потрібно створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти та виконати наступні дії:
- унести особисті дані й інформацію щодо участі в НМТ;
- завантажити в електронній формі сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;
- підтвердити бажання взяти участь у НМТ;
- надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру;
- сформувати Сертифікат НМТ 2023 року.
|Фото: luckybusiness/Depositphotos
Для реєстрації знадобляться копії документів:
- паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація для участі в НМТ;
- документа, що підтверджує інформацію про освіту: довідки з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2023 році (для цьогорічних випускників), або свідоцтва про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);
- документа, що підтверджує внесену інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): картки платника податків або паспорта громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП.
Також можуть знадобитися копії:
- свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних);
- медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 (для осіб з особливими освітніми потребами);
- нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації (для осіб, які подають документи, оформлені іноземною мовою);
- документа, що підтверджує причину невнесення інформації про РНОКПП;
- документа, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в основних сесіях НМТ.
Кожна копія документа, яку потенційний учасник НМТ буде завантажувати в персональному кабінеті, повинна бути сканованою або сфотографованою копією його оригіналу у вигляді окремого файла у форматі .png або .jpg розміром не більше 1 Мб; зображення повинно бути чітким та повнорозмірним (без обрізань сторін документа); текст на зображенні має бути розбірливим і вільно читатися.
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Під час реєстрації вступник матиме змогу вибрати предмет додаткового блоку.
Навчальні предмети, які увійшли до основного блоку НМТ – українська мова та математика – будуть автоматично зазначені в сервісі реєстрації, тож вступникові потрібно буде вибрати із запропонованого переліку лише один із предметів другого блоку НМТ.
Також в особистому кабінеті можна буде обрати населений пункт в Україні або за кордоном, де перебуватиме учень в дні проведення НМТ.
Після надсилання інформації на обробку, у разі помилки, до 7 травня в персональному кабінеті можна буде внести зміни щодо:
- назви навчального предмета додаткового блоку, з якого вступник бажає пройти тестування;
- населеного пункту в Україні або за кордоном, де він перебуватиме в дні проведення НМТ;
- потреби в проходженні НМТ під час додаткових сесій.
Підтвердженням факту реєстрації для участі в НМТ є Сертифікат.
Цей документ вступник зможе сформувати у своєму персональному кабінеті, коли регіональний центр підтвердить реєстрацію вступника для участі в НМТ.
Ця функція стане доступною не пізніше ніж через сім календарних днів із дня надсилання інформації на обробку.
Нагадаємо, для вступників вже доступні демонстраційні версії з англійської мови, фізики, української мови, математики та історії України.
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