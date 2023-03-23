Як і коли реєструватися на НМТ-2023: покрокова інструкція

Реєстрація на національний мультипредметний тест розпочнеться 3 квітня й триватиме до 3 травня.

Зареєструватися можна буде в персональному онлайн-кабінеті вступника, повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Щоб створити персональний кабінет, вступнику потрібно скористатися спеціальним сервісом, який почне діяти одночасно з початком реєстрації.

Щоб зареєструватися для участі в НМТ, потенційному учаснику тестування потрібно створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти та виконати наступні дії:

унести особисті дані й інформацію щодо участі в НМТ;

завантажити в електронній формі сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;

підтвердити бажання взяти участь у НМТ;

надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру;

сформувати Сертифікат НМТ 2023 року.

Для реєстрації знадобляться копії документів:

паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація для участі в НМТ;

документа, що підтверджує інформацію про освіту: довідки з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2023 році (для цьогорічних випускників), або свідоцтва про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);

документа, що підтверджує внесену інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): картки платника податків або паспорта громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП.

Також можуть знадобитися копії:

свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних);

медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 (для осіб з особливими освітніми потребами);

нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації (для осіб, які подають документи, оформлені іноземною мовою);

документа, що підтверджує причину невнесення інформації про РНОКПП;

документа, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в основних сесіях НМТ.

Кожна копія документа, яку потенційний учасник НМТ буде завантажувати в персональному кабінеті, повинна бути сканованою або сфотографованою копією його оригіналу у вигляді окремого файла у форматі .png або .jpg розміром не більше 1 Мб; зображення повинно бути чітким та повнорозмірним (без обрізань сторін документа); текст на зображенні має бути розбірливим і вільно читатися.

Під час реєстрації вступник матиме змогу вибрати предмет додаткового блоку.

Навчальні предмети, які увійшли до основного блоку НМТ – українська мова та математика – будуть автоматично зазначені в сервісі реєстрації, тож вступникові потрібно буде вибрати із запропонованого переліку лише один із предметів другого блоку НМТ.

Також в особистому кабінеті можна буде обрати населений пункт в Україні або за кордоном, де перебуватиме учень в дні проведення НМТ.

Після надсилання інформації на обробку, у разі помилки, до 7 травня в персональному кабінеті можна буде внести зміни щодо:

назви навчального предмета додаткового блоку, з якого вступник бажає пройти тестування;

населеного пункту в Україні або за кордоном, де він перебуватиме в дні проведення НМТ;

потреби в проходженні НМТ під час додаткових сесій.

Підтвердженням факту реєстрації для участі в НМТ є Сертифікат.

Цей документ вступник зможе сформувати у своєму персональному кабінеті, коли регіональний центр підтвердить реєстрацію вступника для участі в НМТ.

Ця функція стане доступною не пізніше ніж через сім календарних днів із дня надсилання інформації на обробку.

Нагадаємо, для вступників вже доступні демонстраційні версії з англійської мови, фізики, української мови, математики та історії України.





