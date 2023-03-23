Як і коли реєструватися на НМТ-2023: покрокова інструкція

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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23 березня 2023

Реєстрація на національний мультипредметний тест розпочнеться 3 квітня й триватиме до 3 травня.  

Зареєструватися можна буде в персональному онлайн-кабінеті вступника, повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти. 

Щоб створити персональний кабінет, вступнику потрібно скористатися спеціальним сервісом, який почне діяти одночасно з початком реєстрації. 

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Щоб зареєструватися для участі в НМТ, потенційному учаснику тестування потрібно створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти та виконати наступні дії:

  • унести особисті дані й інформацію щодо участі в НМТ;
  • завантажити в електронній формі сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;
  • підтвердити бажання взяти участь у НМТ;
  • надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру;
  • сформувати Сертифікат НМТ 2023 року. 
Фото: luckybusiness/Depositphotos

Для реєстрації знадобляться копії документів: 

  • паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація для участі в НМТ;
  • документа, що підтверджує інформацію про освіту: довідки з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2023 році (для цьогорічних випускників), або свідоцтва про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);
  • документа, що підтверджує внесену інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): картки платника податків або паспорта громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП.

Також можуть знадобитися копії:

  • свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних);
  • медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 (для осіб з особливими освітніми потребами);
  • нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації (для осіб, які подають документи, оформлені іноземною мовою);
  • документа, що підтверджує причину невнесення інформації про РНОКПП;
  • документа, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в основних сесіях НМТ.

Кожна копія документа, яку потенційний учасник НМТ буде завантажувати в персональному кабінеті, повинна бути сканованою або сфотографованою копією його оригіналу у вигляді окремого файла у форматі .png або .jpg розміром не більше 1 Мб; зображення повинно бути чітким та повнорозмірним (без обрізань сторін документа); текст на зображенні має бути розбірливим і вільно читатися.

Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

Під час реєстрації вступник матиме змогу вибрати предмет додаткового блоку. 

Навчальні предмети, які увійшли до основного блоку НМТ – українська мова та математика – будуть автоматично зазначені в сервісі реєстрації, тож вступникові потрібно буде вибрати із запропонованого переліку лише один із предметів другого блоку НМТ. 

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Також в особистому кабінеті можна буде обрати населений пункт в Україні або за кордоном, де перебуватиме учень в дні проведення НМТ.

Після надсилання інформації на обробку, у разі помилки, до 7 травня в персональному кабінеті можна буде внести зміни щодо:

  • назви навчального предмета додаткового блоку, з якого вступник бажає пройти тестування;
  • населеного пункту в Україні або за кордоном, де він перебуватиме в дні проведення НМТ;
  • потреби в проходженні НМТ під час додаткових сесій. 

Підтвердженням факту реєстрації для участі в НМТ є Сертифікат

Цей документ вступник зможе сформувати у своєму персональному кабінеті, коли регіональний центр підтвердить реєстрацію вступника для участі в НМТ. 

Ця функція стане доступною не пізніше ніж через сім календарних днів із дня надсилання інформації на обробку.

Нагадаємо, для вступників вже доступні демонстраційні версії з англійської мови, фізики, української мови, математики та історії України

Читайте також: НМТ 2023: до чого готуватися вступникам


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