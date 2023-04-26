Петиція на підтримку законопроєкту про реєстровані партнерства набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті президента на підтримку законопроєкту про реєстровані партнерства, зокрема для одностатевих пар, набрала необхідні 25 тис. голосів.

Тепер її мусить розглянути Володимир Зеленський.

Автори петиції просять ухвалити внесений до парламенту народною депутаткою Інною Совсун законопроєкт № 9103 "Про інститут реєстрованих партнерств".

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"Пари, які не хочуть або не можуть оформити шлюб, не мають змоги отримати такі ж права, що й одружені. Зокрема це стосується одностатевих пар, серед яких – пари ЛГБТ+ військових", – йдеться у петиції.

За словами авторів петиції, наразі одностатеві партнери не можуть ухвалити рішення щодо лікування свого коханого, а якщо він загинув – не можуть розпоряджатися його тілом, отримати спадок за пільговими умовами чи отримати соціальний захист, як це передбачено для сімей військових чи постраждалих від війни.

"Мета цього проєкту – створити в Україні інститут реєстрованих партнерств, що буде доступний як для одностатевих, так і для різностатевих пар", – йдеться у петиції.

Автори петиції закликають президента Володимира Зеленського публічно підтримати законопроєкт та звернутися до парламенту з проханням ухвалити його.

Нагадаємо, народна депутатка Інна Совсун подала у Верховну Раду законопроєкт про цивільні партнерства, який дозволить реєструвати одностатеві шлюби. Парламентський комітет молоді та спорту підтримав цей законопроєкт і рекомендував його для ухвалення Верховною Радою у першому читанні.

Міністерство оборони України законопроєкт не підтримало, заявивши, що деякі його норми суперечать Конституції, а також повідомили, що відомство не має даних про кількість представників ЛГБТ у ЗСУ.

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