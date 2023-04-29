РФ відмовляється повертати в Україну депортовану 14-річну дівчинку, її планують судити – омбудсмен

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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29 квітня 2023

Уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що росіяни відкрили судову справу проти депортованої української 14-річної дівчинки.

Під цим "приводом" вони відмовляються повертати підлітка в Україну, розповів Дмитро Лубінець у телемарафон.

За даними омбудсмена, дівчинку без дозволу батьків оглядали медики, а тепер до неї не допускають інших українських дітей.

"Ми показали (на засіданні Радбезу ООН – ред.) фото цієї дівчинки. Їй 14 років, і її забрали абсолютно свідомо росіяни. Вони свідомо її тримають фактично у полоні. 

Бо коли ми почали займатися питанням її повернення додому, то Росія нібито відкрила там кримінальне провадження проти неї", – зазначив він.

 Фото: PongMoji/Depositphotos

Лубінець наголосив, що росіяни тримають дівчинку у заручниках і стверджують, що не повернуть дитину до завершення "судової справи".

"Тільки вдумайтеся у цинізм: мама в Україні, вона розшукує свою дитину, і росіяни, знаючи це, вигадують якусь судову справу – лише для того, щоб не віддати українську дівчинку", – сказав він.

Лубінець вважає, що ООН має не лише висловлювати глибоке занепокоєння, а й створити дієвий механізм для повернення додому наших дітей. Зокрема – спеціальну місію, яка б поїхала і забрала українських дітей з території країни-агресора. 

Нагадаємо, нещодавно історія українського підлітка-сироти з Маріуполя прозвучала на Конгресі США. Окупанти так само вивезли дитину на свою територію. Коли ж хлопець спробував перетнути кордон, його затримали російські силовики та силоміць повернули у РФ.

Загалом Росія депортувала понад 19 тисяч неповнолітніх українців. Більша частина була переміщена з їхніми законними представниками. Однак, понад 400 дітей вже "всиновили" росіяни.

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