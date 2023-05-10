Спартак Суббота показав документи про освіту, у соцмережах йому не повірили

ОНОВЛЕНО 10.05. 2023, 20:08

Блогер Спартак Суббота, якого звинуватили у шахрайстві, відсутності фахової освіти, стосунках з клієнтками та у співробітництві з партією ОПЗЖ, показав свої документи про освіту. Утім, користувачі соціальних мереж поставили під сумнів надані ним дані. У Міністерстві освіти та науки заявили, що не видавали Субботі свідоцтва про підтвердження іноземного диплома і повідомили, що звернулися до поліції щодо підробки блогером документів.

Що сказав Спартак Суббота

Блогер записав відео, у якому заявив, що спростує "фейки про освіту і плітки про співпрацю з проросійськими політиками".

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За словами Спартака Субботи, він має вищу освіту медичного психолога, яка дає йому "право займатися тим, чим він займається".

Блогер також стверджує, що є кандидатом наук та членом поважних міжнародних асоціацій.

"Я – справжній науковець, не заради галочки. Постійно займаюся науковою роботою, багато працюю", – сказав Спартак Суббота.

Він також показав та оприлюднив свідоцтва та сертифікати, які нібито підтверджують отриману фахову освіту.

Зокрема, Спартак Суббота опублікував Свідоцтво про визнання в Україні його диплому магістра Університету Ніцци за напрямком "психологія/клінічна психологія та терапевтична медитація за допомогою мистецтва". Свідоцтво нібито видане Міністерством освіти і науки України і датоване 2021 роком.

Спартак Суббота опублікував Свідоцтво про визнання в Україні його диплому магістра Університету Ніцци

Утім, блогер не розповів, де саме здобував вищу освіту, чи дійсно він навчався в медуніверситеті Богомольця. Також він не навів жодних спростувань інформації про стосунки з клієнтками, співробітництва з ОПЗЖ (хоча і пообіцяв), а також не розповів про свою причетність чи не причетність до так званої ТОВ "СБУ".

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Як аудиторія відреагувала на "спростування" Спартака Субботи

У коментарях під відео користувачі звернули увагу на те, що блогер так і не показав диплом про закінчення медичного університету Богомольця.

Також деякі дописувачі вказали на розбіжності у датах навчання Спартака.

Один із сертифікатів Спартака Субботи

"Нострифікація диплома датована 2021 роком, при чому кінцем. Без підтвердженого диплома магістратури ви просто апріорі не могли почати займатися кандидатською, і звісно не могли вступити до аспірантури. Просто неможливо нострифікувати диплом у листопаді, а здобувати кандидатську ступінь вже весною", – пише користувачка Юлія Юріївна.

Користувач Misha Pavinov акцентує на тому, що диплом з Ніцци датований 2019-м роком, а Спартак Суббота іменував себе лікарем-психіатром і кандидатом наук з 2018-го.

Також дописувачі зазначають, що багато оприлюднених Спартаком Субботою документів датовані 2023-м роком, а також містять помилки.

Пізніше цей сертифікат, ймовірно, видалили

Наприклад, в одному з них написано, що Спартак Суббота народився в Україні – у Хабаровську. Також деякі користувачі зробили скриншот сертифіката без імені, однак наразі його серед документів немає.

Ще один сертифікат Спартака

"З сертифікатів випав просто. В мене теж є сертифікати зі школи "Кенгуру", "Колосок" і т.д. Але це не робить мене дипломованим спеціалістом. А ось медичний диплом психотерапевта вирішив би ситуацію, а, ой, його ж тут нема", – пише користувач Антон.



Хабаровськ - Україна?

Міністерство освіти не видавало Субботі свідоцтва про підтвердження диплома

У Міністерстві освіти та науки України зазначили, відомості про диплом магістра Спартака Субботи, копія якого прикладена до атестаційної справи, у Реєстрі документів про освіту в ЄДЕБО відсутні, а вказане у справі Свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту МОН не видавало.

Відомство посилається на отримані відповіді від обох державних підприємств.

"Раніше до МОН надійшов запит на публічну інформацію щодо достовірності вказаних документів. Під час перевірки з’ясували, що у матеріалах атестаційної справи щодо присудження наукового ступеня Субботі С.О., наявні завірені належним чином копії документів", – йдеться у повідомленні.

Тоді Міністерство надіслало запити до ДП "Інформаційно-іміджевий центр" та ДП "Інфоресурс", аби підтвердити факт наявності у реєстрах вказаних документів про освіту.

"Цю інформацію ми вже передали до Національної поліції України із проханням перевірити можливий факт підроблення та зумисне використання підроблених документів Субботи Спартака Олександровича", – кажуть у МОН.

Нагадаємо, блогера Спартака Субботу звинуватили у шахрайстві. Зокрема, у фальсифікації даних про освіту і навіть власного імені. Пізніше Спартак Суббота оприлюднив своє свідоцтво про народження, в якому було зазначене ім'я Спартак. Журналісти також зробили запит щодо навчання блогера у медичному університеті імені Богомольця: дані про навчання там Спартака Субботи були відсутні.