Скандальний психолог Спартак Суббота продовжить "Подкаст-терапію" без Яновича: деталі

"Психотерапевт" Спартак Суббота заявив, що буде продовжувати вести YouTube-проєкт "Подкаст-терапія" попри звинувачення у шахрайстві.

"Новим випускам ПТ бути. І цього разу хочу дещо змінити формат. Під цим дописом ви можете задати мені питання, а команда вибере ті, на які я відповім у новому випуску.

Нагадую, що подкаст – це не інтерв'ю, тож перевагу надамо запитанням, які стосуються саме психології", – написав Суббота.

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Раніше його співведучий Євген Янович повідомив про закриття "подкасту" після гучного розслідування Іллі Полудьонного про Спартака.

У серії відео Полудьонний стверджував, що Суббота брехав про роботу в СБУ, науковий ступінь та медичну освіту, а також неетично поводився з клієнтами.

Випуски "Подкаст-терапії" виходили на каналі Спартака. Євген Янович надалі не братиме участі у його зйомках.

"Хоче, хай робить що завгодно – я до цього не маю ніякого відношення. І не бажаю думати про цю історію", – прокоментував заяву колишнього співведучого Євген Янович.

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Артист додав, що не планує судитися з Субботою за спільний проєкт "Подкаст-терапія".

"Мені не хочеться мати нічого спільного з цією людиною. Навіть судів", – сказав він.

Водночас Євген анонсував власний проєкт, який виходитиме на його YouTube-каналі:

"Ми відзняли перший випуск. Вчора в гостях були Ігор Лаченков і Ярослава Гресь.

Випуск вийде 4 травня на мій день народження о 20:23. Це фактично формат всім відомого "лейт найту" (Late night show – ред.) але зроблений в таких умовах, які мені здаються комфортними і цікавими".

Ведучий планує запрошувати героїв та спілкуватися з ними не у форматі інтерв’ю, а з інтерактивами і жартами. Перший випуск буде присвячений річниці створення фандрейзингової платформи United24.

"Я думаю, що це те, чого не вистачало на українському ютубі в такому форматі, тому й вирішив це реалізовувати, враховуючи, що все-таки я людина більше розважального жанру", – розповів Євген.

Проєкт абсолютно не пов‘язаний з психологією, наголосив Янович.

Фото: yanovychzhenya

Нагадаємо, психолог Спартак Суббота став популярним завдяки проєкту "Подкаст-терапія", який вів разом з коміком і актором Євгеном Яновичем.

Деякі відео про психотерапію набирали пів мільйона і навіть 1 млн переглядів, ведучі їздили у тури по різних містах. Утім, Спартака критикували у мережі – зокрема, колишній товариш "зіркового психолога" Артем Осипян розповідав, що Спартак не має медичної освіти і не працює в СБУ.

11 квітня психолог Ілля Полудьонний виклав 6 відео та лонгрід, у якому наводив докази і свідчення про ймовірну брехню Спартака Субботи.

Зокрема, йшлося про медичну освіту і ступінь кандидата психологічних наук, наявність статтей у базі Scopus, роботу в СБУ та інші факти.

У розслідуванні зазначалось, що Спартака звали Олександром, хоч у своїх відео психолог казав, що це незвичне ім’я йому дали при народженні.

Також Полудьонний звинуватив Спартака в інтимі з клієнтками й співпраці з псевдосоціологічною компанією, пов’язаною з ОПЗЖ.

Євген Янович "висповідався" про дружбу зі Спартаком на своєму YouTube-каналі. Він переказав історію знайомства і деякі розповіді Субботи (психолог розповідав йому, що був масоном, служив в АТО і в ТрО).

Янович вибачився перед аудиторією, сказав, що був "професійно опрацьований брехуном" та заявив про закриття "подкастів".

Водночас Спартак Суббота все заперечив та пообіцяв судитися з Полудьонним за наклеп. У коментарі "УП. Життя" психолог додав, що планує надати докази своєї правоти у "юридичному полі".

Згодом психолог виклав фото свідоцтва про народження з іменем Спартак, а не Олександр, проте користувачі соцмереж розпізнали фотошоп.