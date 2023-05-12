Окупанти знищують екосистему Маріуполя: на узбережжі помітили мертвих дельфінів. ФОТО

На узбережжі тимчасово окупованого росіянами Маріуполя помітили мертвих дельфінів.
Також у місті багато стихійних сміттєзвалищ, немає жодного професійного контролю за забрудненням грунту, річок та моря.
Російські окупанти знищують екосистему Маріуполя, повідомила Маріупольська міська рада у Telegram.
"Мешканці міста вже не вперше фіксують винесені на узбережжя тіла дельфінів. Це може бути наслідками знищення росіянами природньої екосистеми Азовського моря", – кажуть у міськраді.
|Фото: Маріупольська міськрада
Раніше у квітні російські окупанти розпочали будівництво перекриття через річку Кальчик.
"Забудова відбувається варварськими методами із застосуванням шлаку. Через його потрапляння до води, у річці може початися мор риби", – додають у міськраді.
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|На узбережжі окупованого міста помітили мертвих дельфінів
Нагадаємо, з травня 2022 року Маріуполь перебуває під повною окупацією російських загарбників – 20 березня захисники Маріуполя, які тримали "останню фортецю" Азовсталь, вийшли з території меткомбінату.
У місті зруйновано понад 90% будинків через російські обстріли. Також окупанти влаштували катастрофічну ситуацію з гігієною – маріупольці набирали воду з калюж від поривів.
А минулого літа в Азовському морі почався мор риби та дельфінів.
Також через кораблі окупантів у Чорному морі могло загинути близько 50 тисяч дельфінів.
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