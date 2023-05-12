Окупанти знищують екосистему Маріуполя: на узбережжі помітили мертвих дельфінів. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
5385
12 травня 2023

На узбережжі тимчасово окупованого росіянами Маріуполя помітили мертвих дельфінів. 

Також у місті багато стихійних сміттєзвалищ, немає жодного професійного контролю за забрудненням грунту, річок та моря.

Російські окупанти знищують екосистему Маріуполя, повідомила Маріупольська міська рада у Telegram. 

Реклама:

"Мешканці міста вже не вперше фіксують винесені на узбережжя тіла дельфінів. Це може бути наслідками знищення росіянами природньої екосистеми Азовського моря", – кажуть у міськраді.

 Фото: Маріупольська міськрада

Раніше у квітні російські окупанти розпочали будівництво перекриття через річку Кальчик. 

"Забудова відбувається варварськими методами із застосуванням шлаку. Через його потрапляння до води, у річці може початися мор риби", – додають у міськраді.

Читайте також: Міндовкілля просить повідомляти про випадки загибелі дельфінів: куди звертатися

Реклама:
 На узбережжі окупованого міста помітили мертвих дельфінів

Нагадаємо, з травня 2022 року Маріуполь перебуває під повною окупацією російських загарбників – 20 березня захисники Маріуполя, які тримали "останню фортецю" Азовсталь, вийшли з території меткомбінату.

У місті зруйновано понад 90% будинків через російські обстріли. Також окупанти влаштували катастрофічну ситуацію з гігієною – маріупольці набирали воду з калюж від поривів. 

А минулого літа в Азовському морі почався мор риби та дельфінів.

Також через кораблі окупантів у Чорному морі могло загинути близько 50 тисяч дельфінів.

Читайте також: У Маріуполі окупанти роздають "питну" воду, заражену бактеріями фекалій


Реклама:


Реклама:
 8406
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4370
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3462
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат