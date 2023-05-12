Окупанти знищують екосистему Маріуполя: на узбережжі помітили мертвих дельфінів. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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12 травня 2023

На узбережжі тимчасово окупованого росіянами Маріуполя помітили мертвих дельфінів. 

Також у місті багато стихійних сміттєзвалищ, немає жодного професійного контролю за забрудненням грунту, річок та моря.

Російські окупанти знищують екосистему Маріуполя, повідомила Маріупольська міська рада у Telegram. 

"Мешканці міста вже не вперше фіксують винесені на узбережжя тіла дельфінів. Це може бути наслідками знищення росіянами природньої екосистеми Азовського моря", – кажуть у міськраді.

 Фото: Маріупольська міськрада

Раніше у квітні російські окупанти розпочали будівництво перекриття через річку Кальчик. 

"Забудова відбувається варварськими методами із застосуванням шлаку. Через його потрапляння до води, у річці може початися мор риби", – додають у міськраді.

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 На узбережжі окупованого міста помітили мертвих дельфінів

Нагадаємо, з травня 2022 року Маріуполь перебуває під повною окупацією російських загарбників – 20 березня захисники Маріуполя, які тримали "останню фортецю" Азовсталь, вийшли з території меткомбінату.

У місті зруйновано понад 90% будинків через російські обстріли. Також окупанти влаштували катастрофічну ситуацію з гігієною – маріупольці набирали воду з калюж від поривів. 

А минулого літа в Азовському морі почався мор риби та дельфінів.

Також через кораблі окупантів у Чорному морі могло загинути близько 50 тисяч дельфінів.

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