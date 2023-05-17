В Україні з'явився додаток для пацієнтів з ВІЛ, туберкульозом і замісною терапією

В Україні з’явився мобільний додаток Complete Care4you, який дасть пацієнтам можливість відстежувати історію лікування.

Додаток створений для пацієнтів з ВІЛ, туберкульозом, або клієнтів замісної підтримувальної терапії, повідомляє Центр громадського здоров’я.

"Мета його створення полягає у тому, щоб полегшити пацієнту лікування та відстеження своєї історії захворювання за допомогою спрощеного доступу до медичної інформації", – кажуть у відомстві.

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Зокрема, користувачі зможуть отримати різну корисну інформацію та побачити:

✅ план лікування;

✅ призначений прийом у лікаря;

✅ результати досліджень;

✅ історію прийомів у лікаря.

Фото: ЦГЗ

Завдяки додатку можна ефективно контролювати критичні події процесу лікування, кажуть у ЦГЗ.

Для цього потрібно налаштувати нагадування про виконання плану лікування та про його зміну, про готовність досліджень, про майбутній прийом у лікаря, а також – планування наступного запису на прийом.

Оновлення надходитимуть в реальному часі, тому користувач ніколи не пропустить важливе повідомлення.

Додаток Complete Care4you можна завантажити для Android у Google Play Market та для iOS в Appstore.

Зокрема, це можна зробити за QR кодом:

Відкрийте на телефоні сканер QR кодів або камеру;

Наведіть камеру телефона на цей екран та відскануйте QR код, відповідно до ОС телефону;

Завантажте додаток.

Інструкцію користувача застосунку можна завантажити за посиланням.

Нагадаємо, раніше з'явився додаток, завдяки якому українські лікарі можуть радитися з колегами з-за кордону щодо діагнозу та лікування пацієнтів.