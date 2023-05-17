В Україні з'явився додаток для пацієнтів з ВІЛ, туберкульозом і замісною терапією

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
1458
17 травня 2023

В Україні з’явився мобільний додаток Complete Care4you, який дасть пацієнтам можливість відстежувати історію лікування.

Додаток створений для пацієнтів з ВІЛ, туберкульозом, або клієнтів замісної підтримувальної терапії, повідомляє Центр громадського здоров’я.

"Мета його створення полягає у тому, щоб полегшити пацієнту лікування та відстеження своєї історії захворювання за допомогою спрощеного доступу до медичної інформації", – кажуть у відомстві.

Зокрема, користувачі зможуть отримати різну корисну інформацію та побачити:

✅ план лікування;

✅ призначений прийом у лікаря;

✅ результати досліджень;

✅ історію прийомів у лікаря.

Читайте також: У МОЗ перевірили "фейкові" записи до лікарів у Helsі: більшість виявилася правдивими

 Фото: ЦГЗ

Завдяки додатку можна ефективно контролювати критичні події процесу лікування, кажуть у ЦГЗ.

Для цього потрібно налаштувати нагадування про виконання плану лікування та про його зміну, про готовність досліджень, про майбутній прийом у лікаря, а також – планування наступного запису на прийом.

Оновлення надходитимуть в реальному часі, тому користувач ніколи не пропустить важливе повідомлення. 

Додаток Complete Care4you можна завантажити для Android у Google Play Market та для iOS в Appstore.

Зокрема, це можна зробити за QR кодом:

  • Відкрийте на телефоні сканер QR кодів або камеру;
  • Наведіть камеру телефона на цей екран та відскануйте QR код, відповідно до ОС телефону;
  • Завантажте додаток.

Інструкцію користувача застосунку можна завантажити за посиланням.

Нагадаємо, раніше з'явився додаток, завдяки якому українські лікарі можуть радитися з колегами з-за кордону щодо діагнозу та лікування пацієнтів. 

Читайте також: Що робити, якщо у Helsi з'явилися некоректні візити до лікаря – пояснює МОЗ


Реклама:


 1734
Здоров'я

Хвороба, яка може початися з родимки. Що таке меланома та як вона лікується

Яна Осадча
 4697
Суспільство

Богдан Логвиненко: "Культура – це клей, який нас об'єднує, бо клей ненависті поступово слабшає"

Діана Делюрман
 24154
Суспільство

"Тепер житиму за двох". Історія кохання Валерії та Андрія, які одружилися в бункері на "Азовсталі"

Катерина Калюжна

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
Третього організатора "п’яних вечірок", де знущалися з дівчат, взяли під варту
На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя
Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко
Понад 1000 експонатів музею Метрополітен мають зв'язок з мародерами та контрабандистами мистецтва
"Втомилась від дітей": у поліції пояснили, чому вилучили 5-місячне немовля у матері в Києві
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED