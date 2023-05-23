Спартак Суббота подав заяву на патентування торговельної марки "Подкаст-терапія"

Скандальний "психотерапевт" і співведучий проєкту "Подкаст терапія" Спартак Суббота подав заявки на реєстрацію однойменної торговельної марки та двох логотипів.

Заявки на патентування від блогера з’явилася на ресурсі Державної системи правової охорони інтелектуальної власності у квітні 2023 року.

1 травня 2023 року Спартак Суббота, якого звинуватили у шахрайстві, оприлюдненні фальсифікованих даних про освіту, в інтимних стосунках з клієнткою тощо, заявив, що продовжуватиме вести YouTube-проєкт.

До розслідування психотерапевта Іллі Полудьонного щодо діяльності Субботи "Подкаст-терапія" виходила за участі співведучого Євгена Яновича. Після скандалу останній заявляв, що його друг та колега брехав йому та навіть оголошував про закриття проєкту.

Блогер Спартак Суббота подав заявки на реєстрацію торговельної марки "Подкаст-терапія"

Янович також сказав, що йому байдуже, що робить його колишній партнер по проєкту і заявив, що ніякого відношення до програм Субботи вже не має.

Євген Янович пообіцяв не судитися зі Спартаком Субботою за "Подкаст-терапію", натомість презентував свій власний проєкт.

Нагадаємо, невдовзі Спартак Суббота потрапив у новий скандал, коли записав відео, у якому показав свої документи про освіту. Серед них було і нібито свідоцтво від Міністерства освіти та науки про підтвердження його іноземного диплома. Однак у МОН заявили, що не надавали Спартаку ніяких свідоцтв і звернулися до поліції щодо підробки блогером документів.

"УП. Життя" звернулася по коментарі до Спартака Субботи та Євгена Яновича щодо патентування "Подкаст-терапії", а також до поліції щодо справи про підробки документів, і чекаємо на відповідь.