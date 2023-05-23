Спартак Суббота подав заяву на патентування торговельної марки "Подкаст-терапія"

Скандальний "психотерапевт" і співведучий проєкту "Подкаст терапія" Спартак Суббота подав заявки на реєстрацію однойменної торговельної марки та двох логотипів.
Заявки на патентування від блогера з’явилася на ресурсі Державної системи правової охорони інтелектуальної власності у квітні 2023 року.
1 травня 2023 року Спартак Суббота, якого звинуватили у шахрайстві, оприлюдненні фальсифікованих даних про освіту, в інтимних стосунках з клієнткою тощо, заявив, що продовжуватиме вести YouTube-проєкт.
До розслідування психотерапевта Іллі Полудьонного щодо діяльності Субботи "Подкаст-терапія" виходила за участі співведучого Євгена Яновича. Після скандалу останній заявляв, що його друг та колега брехав йому та навіть оголошував про закриття проєкту.
|Блогер Спартак Суббота подав заявки на реєстрацію торговельної марки "Подкаст-терапія"
Янович також сказав, що йому байдуже, що робить його колишній партнер по проєкту і заявив, що ніякого відношення до програм Субботи вже не має.
Євген Янович пообіцяв не судитися зі Спартаком Субботою за "Подкаст-терапію", натомість презентував свій власний проєкт.
Нагадаємо, невдовзі Спартак Суббота потрапив у новий скандал, коли записав відео, у якому показав свої документи про освіту. Серед них було і нібито свідоцтво від Міністерства освіти та науки про підтвердження його іноземного диплома. Однак у МОН заявили, що не надавали Спартаку ніяких свідоцтв і звернулися до поліції щодо підробки блогером документів.
"УП. Життя" звернулася по коментарі до Спартака Субботи та Євгена Яновича щодо патентування "Подкаст-терапії", а також до поліції щодо справи про підробки документів, і чекаємо на відповідь.
Читайте також:МОН звернулося до поліції через ймовірну підробку Спартаком Субботою документів про освіту