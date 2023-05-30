Дисертацію Лісового продовжать перевіряти на плагіат попри відмову від наукового ступеня – НАЗЯВО

Дисертацію міністра освіти і науки України Оксена Лісового, який після звинувачень в плагіаті, добровільно відмовився від ступеня кандидата наук, продовжать перевіряти на плагіат.

Результати перевірки мають оприлюднити через місяць, повідомив у коментарі "УП. Життя" очільник Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Андрій Бутенко.

За його словами, процедура перевірки дисертації має кілька етапів перевірки, які неможливо скасувати.

"Надходить скарга, далі ми перевіряємо чи є всі елементи, згідно з постановою цієї скарги. Якщо є – справа береться до розгляду: секретаріат робить технічний аналіз й готує порівняльну таблицю, яку потім передають в комітет етики.

Справа Лісового зараз на стадії технічного аналізу. Жодної юридичної можливості її зупинити на цій стадії немає", – повідомив очільник НАЗЯВО.

Оксен Лісовий. Фото з Facebook

Андрій Бутенко додав, що процедура перевірки займає 90 днів, а у випадку з дисертацією Лісового пройшло близько 50 днів, тому рішення щодо наявності плагіату оголосять приблизно через місяць.

"Ця проблема (виявлення плагіату) зараз буде актуальна з багатьох причин. Зокрема тому, що умовно 10-15 років тому люди не мали такої технічної можливості на перевірку, програми не були такими досконалими. Я думаю, зараз багато хто здивується, що був колись неуважним", – вважає очільник агентства.

Нагадаємо, раніше міністра освіти звинуватили у плагіаті.

Після цього Оксен Лісовий подав свою дисертацію на перевірку та обіцяв відмовитися від ступеня, якщо плагіат таки знайдуть.