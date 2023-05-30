Дисертацію Лісового продовжать перевіряти на плагіат попри відмову від наукового ступеня – НАЗЯВО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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30 травня 2023

Дисертацію міністра освіти і науки України Оксена Лісового, який після звинувачень в плагіаті, добровільно відмовився від ступеня кандидата наук, продовжать перевіряти на плагіат. 

Результати перевірки мають оприлюднити через місяць, повідомив у коментарі "УП. Життя" очільник Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Андрій Бутенко. 

За його словами, процедура перевірки дисертації має кілька етапів перевірки, які неможливо скасувати. 

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"Надходить скарга, далі ми перевіряємо чи є всі елементи, згідно з постановою цієї скарги. Якщо є – справа береться до розгляду: секретаріат робить технічний аналіз й готує порівняльну таблицю, яку потім передають в комітет етики. 

Справа Лісового зараз на стадії технічного аналізу. Жодної юридичної можливості її зупинити на цій стадії немає", – повідомив очільник НАЗЯВО.  

Оксен Лісовий. Фото з Facebook

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Андрій Бутенко додав, що процедура перевірки займає 90 днів, а у випадку з дисертацією Лісового пройшло близько 50 днів, тому рішення щодо наявності плагіату оголосять приблизно через місяць. 

"Ця проблема (виявлення плагіату) зараз буде актуальна з багатьох причин. Зокрема тому, що умовно 10-15 років тому люди не мали такої технічної можливості на перевірку, програми не були такими досконалими. Я думаю, зараз багато хто здивується, що був колись неуважним", – вважає очільник агентства. 

Нагадаємо, раніше міністра освіти звинуватили у плагіаті

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Після цього Оксен Лісовий подав свою дисертацію на перевірку та обіцяв відмовитися від ступеня, якщо плагіат таки знайдуть.

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