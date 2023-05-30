Міністр освіти Лісовий відмовився від ступеня кандидата наук після звинувачень у плагіаті

ОНОВЛЕНО 01.06.2023

19 травня Уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, якого до цього звинуватили у плагіаті, повідомив, що першим відмовився від ступеня кандидата наук.

Реклама:

"В академічному світі науковий ступінь – це про цінність та довіру, а ще про здобуття, а не отримання. Як військову форму мають право носити лише військові, так і мати наукові ступені, на мою думку, повинні лише науковці...

На собі, власне, першим і випробовував механізм відмови. Написав відповідну заяву і від учора вже не є кандидатом наук. Триматися за формальні для себе статуси не збираюся. Набагато важливіші реальні справи та дії", – написав міністр на Facebook.

Лісовий додав, що наступним кроком у становленні нової культури академічної доброчесності має стати відповідний закон, який наразі доопрацьовується.

"Наше завдання – розвивати, підтримувати та підсилювати прогресивну науку та людей, які нею займаються – відповідально та ефективно", – пише міністр.

Реклама:

Нагадаємо, новопризначеного міністра освіти звинуватили у плагіаті, після чого він подав свою дисертацію на перевірку та обіцяв відмовитися від ступеня, якщо плагіат таки знайдуть. При цьому перевірка наукової роботи ще триває. Як повідомили "УП. Життя" у НАЗЯВО, попри відмову від ступеня, дисертацію міністра продовжать перевіряти на плагіат.