Перевірку дисертації Лісового на наявність плагіату призупинили – НАЗЯВО

Перевірку дисертації міністра освіти і науки Оксена Лісового на наявність плагіату призупинили.

Про це у коментарі "УП. Життя" повідомив очільник Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Андрій Бутенко.

За його словами, дії агенції визначені постановою про присудження та скасування наукових ступенів.

Тобто агентство не може перевіряти дисертацію в людини, яка не має наукового ступеня, втім перевірку розпочали до того.

Оксен Лісовий. Фото з Facebook

"Зараз не зупинка, а пауза для визначення що ми робимо далі – чи ми рухаємося, чи ми призупиняємо перевірку взагалі.

Наша мета – перевіряти на плагіат, і єдина дія після цього – скасовувати науковий ступінь.

План дій в разі добровільної відмови людини від наукового ступеня законодавством не передбачений", – повідомив Андрій Бутенко.

За роз’ясненнями НАЗЯВО звернулося до чотирьох юридичних установ, аби ті дали свою позицію щодо подальших дій.

На цей період розгляд дисертації поставили на паузу.

Фото: AntonioGravante /Depositphotos

"Перевірка зупинилася на стадії технічного розгляду, який би закінчився на найближчих вихідних", – розповів очільник НАЗЯВО.

Він додав, що, ймовірно, пауза триватиме кілька тижнів й у разі, якщо спливе 90 днів, які визначені на процедуру перевірки, термін розгляду роботи буде продовжено.

Раніше ми повідомляли, що дисертацію Оксена Лісового продовжать перевіряти на плагіат попри те, що він відмовився від наукового ступеня.

Нагадаємо, раніше міністра освіти звинуватили у плагіаті.

Після цього Оксен Лісовий подав свою дисертацію на перевірку та обіцяв відмовитися від ступеня, якщо плагіат таки знайдуть.