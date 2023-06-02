"КиївПрайд" проведе Марш рівності у Ліверпулі – організатори

Через повномасштабне російське вторгнення в Україну "КиївПрайд" проведе Марш рівності у Ліверпулі разом із місцевою організацією LCR Pride Foundation 29 липня 2023 року.

Попри те, що марш перенесли до Ліверпулю, заходи для спільноти відбуватимуться у Києві, зауважили організатори.

Цьогоріч слоган "КиївПрайду" – "Війна не закінчена". Мета організації – актуалізувати та поширювати в Україні тему ЛГБТК+ військових та необхідних їм прав, шлюбної рівності, внеску спільноти у перемогу України.

Як зазначили в LCR Pride Foundation, у 2023 році в рейтингу прав і свобод ЛГБТК+ у Європі "Rainbow Europe" Велика Британія опустилася на 17 місце, а Україна – на 39 місце. Хоча дані опитування 2022 року свідчать про те, що українці стали краще ставитися до ЛГБТ-спільноти.

Фото: Pride in Liverpool

До 2015 року Сполучене Королівство незмінно вважалася найбільш дружнім до ЛГБТК+ місцем у Європі та лідирувало за рівнем прав, захисту та свобод, наданих ЛГБТК+ людям. Наразі держава продовжує опускатися в списку щороку і тепер має показник 53,37% щодо прав ЛГБТ+, порівняно з 86% у 2015 році.

Нагадаємо, Міністерство оборони України не підтримало проєкт закону про інститут рівноправних партнерств, який дозволив би зокрема, реєструвати одностатеві шлюби.

Водночас президент Володимир Зеленський відповів, що, згідно з Конституцією України, шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка.

Конституція не може бути змінена під час воєнного стану, однак уряд розробляв варіанти стосовно легалізації в Україні реєстрованого цивільного партнерства.