Чи можуть притягнути до відповідальності чоловіків без повісток за неявку до військкомату: відповідь юриста

У Оболонському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) в Києві наказали явитися до військкомату не лише тим, хто отримав повістки, а й усім військовозобов'язаним.
У разі невиконання порушникам "пригрозили" відкрити проти них кримінальну справу за ухилянство, повідомили в військкоматі.
Однак таке рішення є відносно законним, зазначає адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак у коментарі для "Української правди. Життя".
"Вони по суті сповіщають населення, що наразі відбуваються мобілізаційні заходи, однак обов'язку для населення прибувати до ТЦК не має, оскільки таке сповіщення не являється повісткою", – пояснює він.
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Адвокат додає, що тих осіб, які не мають повістки та не прийдуть до ТЦК, не зможуть притягнути до відповідальності. Оскільки єдина законна вимога прибути до ТЦК – повістка, за яку військовозобов'язаний розписався в отриманні.
"Подібні накази ТЦК видають щоразу, як продовжується дія воєнного стану та мобілізації. Основна мета – повторне оповіщення військовозобов'язаних для подальшої явки в ТЦК", – додає Андрій Новак.
Таким наказом у військкоматі також закликають чоловіків стати до служби під час мобілізації незалежно від місяця їхнього перебування на військовому обліку.
Нагадаємо, що повістки не можуть вручити через родичів, а також особам, які мають бронь. Повістку також можуть видати не за місцем прописки, однак медкомісію доведеться пройти за місцем обліку.
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