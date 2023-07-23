Щільність як у цукрової вати. Вчені виявили надзвичайно легку планету

За 1232 світлових років від планети Земля вчені виявили дивну екзопланету WASP-193b, яка має щільність як цукрова вата, пише Science Alert.

Астроном Халід Баркаух з Університету Льєжа в Бельгії говорить, що такі екзопланети, як WASP-193b, є рідкісними. До того ж вони можуть допомогти нам краще зрозуміти еволюцію планет.

Для вивчення розвитку планетних систем допомагають газові гіганти, розташовані поблизу своїх зірок. Вони могли сформуватися в іншому місці та мігрувати всередину.

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WASP-193b — це екзопланета, що обертається навколо сонцеподібної зірки під назвою WASP-193. Ця зірка приблизно в 1,1 рази більша за масу та в 1,2 рази більше за радіус Сонця, і дуже близька до нього за температурою та віком.

Фото: Художнє зображення надлегко світу/(NASA, ESA, CSA, J. Olmsted/STScI)

Проте WASP-193b обертається навколо своєї зірки ближче, ніж будь-яка з планет Сонячної системи: вона обертається кожні 6,25 дня. Вивчення змін світла навколо зірки, коли екзопланета обертається навколо неї, дозволило Баркауї та його колегам обчислити радіус і масу світу.

Виявилось, що радіус в 1,46 рази перевищує радіус Юпітер. Але його маса мала для порівняння: всього в 0,139 разів перевищує масу Юпітера.

З цих властивостей дослідники вивели щільність екзопланети: 0,059 грама на кубічний сантиметр. Земля має щільність 5,51 грама на кубічний сантиметр. Щільність Юпітера становить 1,33 грама на кубічний сантиметр, що має сенс – на ньому багато хмар.

А цукрова вата має щільність 0,05 грама на кубічний сантиметр. Таких світів загалом дуже мало. Крім того, спека та вітер із зірки можуть досить швидко знищити таку розріджену атмосферу.

Наразі вчені прагнуть дізнатися про вплив зірки на атмосферу планети.

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