Змусили мити трупи в морзі: як в Ірані репресують жінок, які не носять хустки

В Ірані влада репресує жінок, які не носять хустку – їх звільняють з роботи, позбавляють автівок та карають в інший спосіб.

Зокрема, цього місяця одну жінку змусили мити трупи в морзі – це частина її покарання за недотримання суворих правил.

Іншій жінці з провінції Есфахан заборонили користуватися автомобілем на пів місяця через те, що вона знімала хустку за кермом.

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Звіт про репресії підготувала організація Amnesty International, повідомляє The Independent.

Іранська поліція вже розіслала понад 133 100 повідомлень з вимогою не використовувати автомобілі протягом певного часу, а також конфіскувала 2 тисячі автомобілів, передала понад 4 тисячі "рецидивісток" до судових органів, а також викрила понад 300 "правопорушників".

Також силовики патрулюють вулиці та використовують камери відеоспостереження, щоб затримувати жінок, які знімають хіджаб навіть на порожніх вулицях чи у власній машині.

Фото: Izzet Keribar/GettyImages

За словами іранських чиновників, з 15 квітня поліція надіслала майже мільйон попереджувальних SMS-повідомлень жінкам, які були зафіксовані на камеру без хустки в машині.

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Деяких жінок відрахували з університетів, не допустили до випускних іспитів, а також позбавили можливості користуватися громадським транспортом і банківськими послугами за порушення правил носіння хустки.

Нагадаємо, в Ірані носіння хустки в громадських місцях є обов'язковим для всіх жінок, інакше на них чекає штраф або ув’язнення.

Однак покарання загрожує не лише тим, хто не носить хіджаб – приводом може стати навіть "неправильно" зав’язана хустка на думку поліції моралі.

Торік за "неправильно зав’язану хустку" поліція затримала 22-річну Махсу Аміні, яка потім впала в кому і померла від наслідків побиття.

Після цього країну сколихнула хвиля протестів, у яких брали участь навіть школярки. Учасникам почали виносити смертні вироки.

Водночас Amnesty International раніше потрапляли у скандали. Торік вони опублікували звіт про те, що українські військові, які стримують російських окупантів, нібито наражають на небезпеку цивільних, створюючи бази у школах і лікарнях.

При цьому на сайті організації не було жодного слова про теракт в Оленівці, який стався за кілька днів до публікації звіту.

У Мінкульті також заявили, що Amnesty International збирали свідчення у людей, які перебували у фільтраційних таборах і тюрмах під російською окупацією та, очевидно, говорили під тиском.

Утім, організація заперечувала цю інформацію.