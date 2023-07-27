Змусили мити трупи в морзі: як в Ірані репресують жінок, які не носять хустки

В Ірані влада репресує жінок, які не носять хустку – їх звільняють з роботи, позбавляють автівок та карають в інший спосіб.
Зокрема, цього місяця одну жінку змусили мити трупи в морзі – це частина її покарання за недотримання суворих правил.
Іншій жінці з провінції Есфахан заборонили користуватися автомобілем на пів місяця через те, що вона знімала хустку за кермом.
Звіт про репресії підготувала організація Amnesty International, повідомляє The Independent.
Іранська поліція вже розіслала понад 133 100 повідомлень з вимогою не використовувати автомобілі протягом певного часу, а також конфіскувала 2 тисячі автомобілів, передала понад 4 тисячі "рецидивісток" до судових органів, а також викрила понад 300 "правопорушників".
Також силовики патрулюють вулиці та використовують камери відеоспостереження, щоб затримувати жінок, які знімають хіджаб навіть на порожніх вулицях чи у власній машині.
Читайте також: В Ірані охоронець університету вдарив студентку об сходи: активісти обурені
|Фото: Izzet Keribar/GettyImages
За словами іранських чиновників, з 15 квітня поліція надіслала майже мільйон попереджувальних SMS-повідомлень жінкам, які були зафіксовані на камеру без хустки в машині.
Деяких жінок відрахували з університетів, не допустили до випускних іспитів, а також позбавили можливості користуватися громадським транспортом і банківськими послугами за порушення правил носіння хустки.
Нагадаємо, в Ірані носіння хустки в громадських місцях є обов'язковим для всіх жінок, інакше на них чекає штраф або ув’язнення.
Однак покарання загрожує не лише тим, хто не носить хіджаб – приводом може стати навіть "неправильно" зав’язана хустка на думку поліції моралі.
Торік за "неправильно зав’язану хустку" поліція затримала 22-річну Махсу Аміні, яка потім впала в кому і померла від наслідків побиття.
Після цього країну сколихнула хвиля протестів, у яких брали участь навіть школярки. Учасникам почали виносити смертні вироки.
Водночас Amnesty International раніше потрапляли у скандали. Торік вони опублікували звіт про те, що українські військові, які стримують російських окупантів, нібито наражають на небезпеку цивільних, створюючи бази у школах і лікарнях.
При цьому на сайті організації не було жодного слова про теракт в Оленівці, який стався за кілька днів до публікації звіту.
У Мінкульті також заявили, що Amnesty International збирали свідчення у людей, які перебували у фільтраційних таборах і тюрмах під російською окупацією та, очевидно, говорили під тиском.
Утім, організація заперечувала цю інформацію.
Читайте також: В Ірані силовики вбили 16-річну школярку за відмову співати провладний гімн