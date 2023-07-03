В Ірані охоронець університету вдарив студентку об сходи: активісти обурені

В Ірані охоронець університету вдарив одну зі студенток головою об сходи після словесної суперечки.

Вірусне відео, на якому чоловік б’є дівчину, поширилось у мережі та викликало хвилю обурення серед студентів.

Інцидент стався минулого тижня на одному з факультетів університету Алламех Табатабаї в Тегерані, повідомляє VICE News.

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На відео видно, як охоронець словесно ображає жінок, а потім штовхає голову студентки в бік сходів.

Іранські державні ЗМІ повідомили, що керівництво університету назвало інцидент "провокацією" з боку студентів, які намагалися порушити "спокій" в екзаменаційній залі.

Представники вишу додали, що інцидент розслідується.

Водночас студентські групи з інших закладів освіти засудили цей інцидент.

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Зокрема, колектив студентів університету Алламе Табатабаї оприлюднив протестну заяву.

"Вони можуть розбити нам голови, але їм не вдасться викреслити ідею свободи з нашої свідомості і віру в перемогу з наших сердець", – заявили студенти.

Фото ілюстративне, Іран. Izzet Keribar/GettyImages

Нагадаємо, раніше університети в Ірані стали епіцентром протестного руху після вбивства 22-річної Махси Аміні за нібито порушення законів щодо носіння хіджабу.

Держава пильнує за "скромністю" одягу навіть в університетських студмістечках – від жінок вимагають носити "правильний" хіджаб на території кампусу.

Під час протестів іранські служби безпеки заарештували понад 20 тисяч людей. За оцінками правозахисників, понад 530 осіб було вбито.

До протестів проти диктатора долучалися іранські студентки і навіть школярки, які знімали хустки з волосся та зривали портрети диктатора.