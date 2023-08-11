У Малайзії людей ув’язнюватимуть за годинники в кольорах ЛГБТ-прапора

У Малайзії людей ув’язнюватимуть за носіння годинників у кольорах райдужного ЛГБТ-прапора.

Уряд заборонив продукцію бренду Swatch, пов’язану з ЛГБТ: громадянам, які носять або продають ці речі, може загрожувати 3 роки в'язниці.

Міністерство внутрішніх справ країни каже, що така продукція "шкідлива для моралі", повідомляє CNN.

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У Малайзії, де більшість жителів сповідують іслам, гомосексуальність є злочином, що карається штрафами і тюремним ув'язненням до 20 років.

Фото ілюстративне: VadimVasenin /Depositphotos

Будь-хто, хто носить, продає, імпортує або розповсюджує продукцію швейцарського годинникаря з райдужною тематикою (зокрема годинники, аксесуари або відповідне упакування) може отримати тюремний термін і штраф у розмірі до 20 тисяч ринггітів (4 375 доларів США).

"Продукція Swatch була заборонена, оскільки вона може зашкодити моралі, суспільним інтересам і національним інтересам, просуваючи, підтримуючи і нормалізуючи ЛГБТ-рух, який не сприймається широкою громадськістю Малайзії", – йдеться в заяві Міністерства внутрішніх справ.

У травні влада Малайзії провела рейди у магазинах Swatch по всій країні, конфіскувавши 172 годинники з "прайд-колекції".

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Годинники були вилучені, бо вони "мали ЛГБТК-конотації", заявили правоохоронці.

Генеральний директор Swatch Нік Хайєк-молодший засудив такі дії.

"Ми рішуче заперечуємо, що наша колекція годинників, яка використовує кольори веселки і несе послання миру і любові, може завдати комусь шкоди", – написав Хайєк.

Нагадаємо, раніше в Уганді президент підписав закон, який предбачає довічне ув’язнення для представників ЛГБТ.

А Ліван звинуватив фільм "Барбі" у пропаганді гомосексуальності.