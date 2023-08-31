Ще одна іноземна: у школах Полтавщини планують впровадити польську мову

На Полтавщині в школах планують впровадити вивчення польської мови як іноземної.

Про це повідомив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.

"Плануємо впроваджувати польську мову як іноземну в школах Полтавщини. Реалізуємо ініціативу в межах проєкту "Зміцнення громадянського суспільства через впровадження партисипативних та інклюзивних рішень", – заявив він.

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Очільник Полтавської ОВА пояснив, що вивчення польської буде запроваджуватися в три етапи. Спершу для вчителів організують 10-денний кемп у Кракові, а потім – проводитимуть семінари у школах, а також конкурси та олімпіади для учнів.

Нагадаємо, наприкінці навчального року міністр освіти Оксен Лісовий запропонував зменшити кількість предметів у школах. Однак освітній омбудсмен зазначив, що варто рівнятись не на кількість, а на якість предметів, яку здобуваються учні.

Згодом очільник МОН заявив, що природничі та гуманітарні дисципліни точно не скорочуватимуть.