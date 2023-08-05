Полярники показали Антарктиду в кольорах "Барбі". ФОТО

Станіслав Ткацевіч журналіст УП.Життя
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5 серпня 2023

У Південному океані, в районі антарктичної станції "Академік Вернандський", полярники зробили незвичайні світлини природи у рожевих відтінках.

Фото зробив Сергій Глотов, біолог 28-ї Української антарктичної експедиції, повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

Як пишуть полярники, крижаний континент насправді не такий монохромний, як дехто вважає. Тому його палітра дуже різноманітна.

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Іноді трапляється й рожевий – у стилі "Барбі", який доволі популярний сьогодні через однойменний фільм режисерки Грети Гервіг з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях. 

 Фото: Національний антарктичний науковий центр

"Рожевий присутній в Антарктиці: це колір світанків та заходів сонця в гарну погоду, тобто коли небо не затягнуте хмарами. Оскільки кольори неба відбиваються в океані, то навколо весь світ стає безмежно рожевим", – пишуть в Національному антарктичному науковому центрі.   

 Фото: Національний антарктичний науковий центр 

 

Нещодавно працівники станції також фіксували незвичне природне явище. Над Антарктичною дослідницькою станцією вчені бачили перламутрові хмари та рожеве НЛО.

Раніше полярники показували фото пташеня головного хижака Антарктиди

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