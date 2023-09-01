"Ми повинні теж іти цим шляхом": омбудсмен про запровадження цивільних партнерств

Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець вважає, що парламент прийме законопроєкт про цивільні партнерства, який дозволить узаконювати одностатеві стосунки.

Про це він розповів в інтерв'ю для "Радіо Свобода".

Омбудсмен заявив, що поштовхом до створення законопроєкту про реєстровані партнерства стала ратифікація Стамбульської конвенції. А його прийняття – це питання часу.

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"Я відчуваю, що позиція українського парламенту, політична воля є на прийняття цього законопроєкту. Коли він буде винесений в зал – я не знаю. Чи будуть там народні депутати, які будуть робити все, щоб він не був прийнятий? Думаю, що будуть. Чи все ж таки він буде прийнятий? Я думаю, що буде прийнятий", – поділився Дмитро Лубінець.

Фото з соцмереж Дмитра Лубінця

Також омбудсмен виразив свою особисту підтримку законопроєкту про цивільні партнерства.

"Я завжди кажу, що право однієї людини закінчується рівно там, де починається право іншої людини. Ми всі різні, але ми всі рівні. Якщо ми називаємо себе європейцями, то ми повинні теж іти цим шляхом", – зауважив Уповноважений.

За його словами, президент України Володимир Зеленський також підтримує прийняття цього законопроєкту.

Нагадаємо, у березні цього року народна депутатка Інна Совсун подала у Верховну Раду законопроєкт про цивільні партнерства. Він передбачає офіційну реєстрацію партнерств, якою зможуть скористатися різностатеві й одностатеві пари.

За законопроєктом цивільні партнери прирівнюються до близьких родичів. Вони мають майнові та спадкові права, соціальний захист, але не можуть усиновлювати дітей та брати над ними опіку.

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Наразі законопроєкт отримав підтримку вже чотирьох комітетів Верховної Ради. Втім, Міноборони виступило проти його прийняття.