Каністерапія: у Нацгвардії розповіли, як собаки-терапевти допомагають військовим

Каністерапія – один з ефективних метод лікування та реабілітації військових, під час якого використовують спеціально навчених собак. Крім того, тварини здатні позитивно впливати на психофізичний стан бійців.

У цьому переконалися військовослужбовці бригади "Спартан", до яких завітали "хвостаті лікарі" Міра, Рада та Ляля, повідомляють в Національній гвардії.

Через каністерапію військові розвивають довіру до інших людей та розкривають свої почуття та емоції. Терапія сприяє швидкому психотерапевтичному відновленню та соціальній адаптації, зазначають кінологи.

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З військовими проводять як групові, так й індивідуальні терапії.

Собака Міра з військовослужбовцями під час каністерапії. Усі фото: Національна гвардія України

6-річна собака Рада половину свого життя допомагає армійцям, Ляля – лише "вчиться" на реабілітолога.

Найдосвідченішою серед "реабілітологів" є Міра, яка працює в терапії понад шість років.

"Її спеціалізація – це діти з психічними та ментальними розладами, розладами аутистичного спектра. З 2016 року ми з нею працюємо з дітками, евакуйованими з зони АТО з посттравматичними синдромами, які викликані психологічними травмами", – каже кінолог-каністерапевт Ярослава Косогова.

Індивідуальна терапія розробляється спільно з кінологом, коли в процесі бойових дій військовослужбовець отримав досить глибоку психологічну травму, кажуть психологи

За словами експертів, не кожна собака може стати "лікарем".

Спершу чотирилапі проходять спеціальний тест на відсутність агресивної реакції на людей та страху перед гучними звуками й незвичайними предметами.

Потім собак навчають взаємодіяти з пацієнтами. Останнім етапом підготовки є складання іспиту та отримання ліцензії на лікування.

Зазначається, що взаємодія з собаками має важливе значення для військовослужбовців, оскільки під час виконання бойових завдань, саме ці тварини допомагають їм та можуть попередити про небезпеку

"Взаємодія з собаками сприяє зниженню рівня тривожності та депресії, покращує настрій, знімає емоційне навантаження, військові стають більш відкритими та комунікабельними.

Крім того, собаки-терапевти допомагають у фізичній реабілітації військових. Із задоволенням супроводжуючи їх у прогулянках, вони стимулюють рухову активність та допомагають військовим із пораненнями відновити м’язову та суглобову функцію", – зазначає кінологиня Оксана Шибарова.

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