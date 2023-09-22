Цьогоріч в Україні зафіксували в 4 рази більше випадків кору, ніж торік. Останній виявили у Києві

В Україні зафіксували вже в 4 рази більше випадків кору, ніж минулого року.

За 8 місяців 2023-го зареєстрували 43 випадки кору (із яких 21 – у дітей), повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Цьогоріч кір виявляли в 11 областях. Останній випадок був у Києві – захворіла 13-річна нещеплена дитина. Зараз вона перебуває в лікарні під наглядом медиків.

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"34 учні однієї з київських гімназій, які контактували з дитиною, – здорові, симптомів захворювання не мають. За їхнім станом ведеться нагляд. Весь клас переведений на онлайн-навчання до кінця вересня", – кажуть у МОЗ.

Водночас за весь 2022 рік зареєстрували 11 випадків кору.

Джерело: МОЗ

У МОЗ кажуть, що через низький рівень охоплення щепленнями, Україна перебуває під ризиком спалаху кору.

Востаннє такий спалах був зафіксований у 2017-2019 роках. Тоді померла 41 людина (25 – діти).

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"Але спалахи циклічні і повторюються приблизно раз на п’ять років", – кажуть у МОЗ.

Ускладнення кору – одна з поширених причин дитячої смертності в світі.

Кір небезпечний для всіх невакцинованих, проте нещеплені діти є найбільш вразливими до нього.

Хвороба може тривати чотири тижні і довше, мати дуже тяжкий перебіг. Серед його ускладнень – запалення легенів (пневмонія), вушна інфекція (отит), запалення мозку (енцефаліт), інші серйозні ускладнення, а також інвалідність і смерть.

Специфічного лікування кору немає – єдиним можливим способом захиститися є вакцинація, наголошує МОЗ.

Для захисту від кору потрібні дві дози щеплення. В Україні їх роблять у рік та 6 років.

Вакцина надається державою безоплатно. Якщо дитина не отримала першу чи другу дози вакцини за графіком, треба якнайшвидше їх зробити.

Для того, щоби діти, які з різних причин пропустили щеплення, могли надолужити їх, МОЗ ініціювало загальнонаціональну кампанію з вакцинації дітей проти кору.

Отримати щеплення можна у сімейного лікаря або педіатра, у пунктах щеплень, дитячих точках UNICEF "Спільно".

Також в Україні діють 312 мобільних бригад, які виїжджають для проведення щеплень до віддалених районів, маломобільних осіб.

Дізнатися адресу найближчого пункту щеплення або дізнатися контакти регіонального координатора з вакцинації для виклику мобільної бригади можна у контакт-центрі МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

Нагадаємо, раніше виявилось, що у Києві понад 6 тисяч дітей не мають щеплення проти кору. У МОЗ побоюються спалаху та закликають вакцинуватись.

Водночас у відомстві пояснили, які протипоказання існують до вакцинації від кору.