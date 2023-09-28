Проти Спартака Субботи відкрили кримінальну справу щодо підробки документів: триває розслідування

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження проти псевдопсихіатра Спартака Субботи щодо достовірності оприлюднених ним документів про освіту.

Шевченківське управління поліції Головного управління Національної поліції в Києві проводить досудове розслідування.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки України у відповідь на запит "Громадське", а поліція Києва підтвердила інформацію в коментарі "УП. Життя".

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"У нас є провадження щодо одного з відомих блогерів за статтею 358 частиною 4 Кримінального кодексу України – це підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів. Кримінальне провадження розслідується Шевченківським управлінням поліції", – сказала речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

Фото з соцмереж

Правоохоронці розслідують ймовірне використання Спартаком підроблених документів про освіту на його ім’я.

Слідчі відкрили провадження за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України 20 квітня 2023 року.

Нагадаємо, раніше зірковий "психотерапевт" та співведучий YouTube-проєкту "Подкаст-терапія" Спартак Суббота став героєм резонансного розслідування, у якому психотерапевт Ілля Полудьонний звинуватив Спартака в обмані та шахрайстві.

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Полудьонний стверджував, що Спартак брехав про справжнє ім’я (Олександр), свої регалії, наявність вищої медичної освіти, публікацію своїх статтей у престежних наукових базах тощо. Також Субботу звинувачували в інтимних стосунках з клієнтками.

Сам Спартак представлявся психіатром та заявляв, що вчився у Національному медичному університеті імені Богомольця. Однак Полудьонний зібрав свідчення людей, які стверджують, що блогер не міг там вчитись.

Полудьонний писав, що серед підтверджених вищих освіт Субботи – бакалаврат в університеті імені М.П. Драгоманова на спеціальності "Психологія". Також Суббота заявляв, що закінчив дві магістратури у Франції, однак такий диплом не був нострифікований (тобто визнаний) в Україні.

Суббота намагався спростувати звинувачення публікацією свідоцтва про народження та дипломів, зокрема, свідоцтва про підтвердження іноземного диплому з Університету Ніцци.

Однак у Міністерстві освіти та науки заявили, що не видавали Субботі це підтвердження. Також на свідоцтві про народження користувачі соцмереж помітили фотошоп, а МОН звернулося до поліції через ймовірну підробку Субботою документів про освіту.