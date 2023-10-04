Убив кота на очах у власниці: поліція Рівненщини оголосила підозру зловмиснику

У селі Дорогобуж колишнього Гощанського району чоловік убив кота на очах у власниці за те, що пухнастий з’їв куплену ним рибу.
Про це повідомляє поліція Рівненщини.
Повідомлення про інцидент до відділку поліції надійшло від жительки 3-го вересня близько 18-ї години.
"Під час досудового розслідування слідчі встановили, що 51-річний чоловік, побачивши кота 29-річної сусідки, в присутності останньої вхопив тварину за шкіру та почав бити його головою об асфальт. Від отриманих травм чотирилапий загинув", – кажуть правоохоронці.
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Підозрюваний пояснив: незадовго до самого інциденту кіт украв копчену скумбрію, яку чоловік купив і поклав на веранді.
За фактом жорстокого поводження з твариною, яке призвело до її загибелі, поліція повідомила зловмиснику про підозру.
Досудову розслідування закінчили, а матеріали кримінального провадження за ч.1 ст. 299 КК України надіслали до суду.
Зловмиснику загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від 2-х до 2-х років.
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