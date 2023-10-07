Підозрювана у держзраді ексвикладачка київського вишу поширює фото на фоні триколору РФ

Колишня професорка Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова Євгенія Більченко, яку підозрюють у держзраді, опублікувала фото з автоматом на фоні російського прапора, тим самим відкрито підтримавши війну РФ проти України.

У серпні 2022 року колишній викладачці НПУ імені Драгоманова і професорці культурології Євгенії Більченко висунули підозру у державній зраді та вербуванні коригувальників.

У своєму Telegram-каналі колишня викладачка нині чітко висловлює свою прокремлівську позицію. Наприклад, 3 жовтня вона була у тимчасово окупованому Мелітополі, заявивши, що її "Україною" сильно пришибло".

Реклама:

"Вилізли симптоми ПТСР, але я впоралася. Побували на вулиці Даші Дугіної (загиблої дочки російського ідеолога Олександра Дугіна – ред.). Славно. Слід мови є скрізь: по радіо, у написах, по телеку... Навіть про ЗСУ пісні крутять кафе. Ніхто не глушить", – написала Більченко.

Фото: Євгенія Більченко

Також в одному з дописів вона фактично зізнається у тому, що "вела підпільну боротьбу проти України":

"Що я робила "ці дев'ять років"? Робила те, на що зараз усім наср*ти, і мені, чесно кажучи, теж. Три з них були шизануті, решту шість вела підпільну боротьбу проти України, в умовах повної ізоляції, без підтримки, без ін'єкції славою та почестями, всупереч усьому, слава Богу, напрацювала у них на держзраду, чого й іншим бажаю. Ну що ще сказати... Служу народу Росії".

Більченко також заявила, що живе у Росії вже другий рік і "ні про що не шкодує".

Зазначимо, ексвикладачка столичного вишу і до повномасштабного вторгнення РФ проявляла антиукраїнську позицію. Зокрема, на початку 2021 року професорка культурології назвала Україну "американською колонією".

Реклама:

Вона також заявляла, що закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" є "опухлим лімфовузлом у хворому тілі". В університеті такі висловлювання назвали неприпустимими. За кілька тижнів її відсторонили від викладацької роботи та перевірили її лекції, які, як з’ясувалося, були "просякнуті мовою ненависті".

Українські науковці відреагували на фото Більченко. Зокрема, координаторка антиплагіатної ініціативи "Дисергейт" Світлана Вовк пропонує позбавити Більченко наукових ступенів та звань, а також внести зміни у проєкт ЗУ "Про академічну доброчесність" щодо академічної відповідальності колаборантів.

"Головне питання – це відповідальність Більченко за колабораціонізм, зокрема, перед науково-освітянською спільнотою", – зазначає вона.

Мисткиня Леся Рой звернула увагу на те, що на тій світлині у куточку видно куртку з українським пікселем і припустила, що Більченко "шариться полями, шукаючи міни".

Кінокритик Ігоря Кромф дотримується думки, що суд над колаборанткою не дасть очікуваного ефекту.

"А от чий суд я хотів би бачити (готовий геть за стрім платити), так це всіх цих функціонерів-професорів з моєї альма-матері, які чудово знали про те, що Євгенія Віталіївна дружить з майором "спєцназа ДНР" Захаром Прілепіним і називає його "новим Бернардом Шоу". Року так з 2016-2017 точно всі вже знали. І підтримували. І грамоти виписували. І навіть на стипендію чи ВР, чи то Кабміну висували", – додає він.

Волонтерка і кандидатка мистецтвознавства Ольга Кричинська раніше також стверджувала, що університет замовчував колаборантську діяльність своєї колишньої викладачки.

"Уявляю скільки таких Євгеній досі сидять в стінах українських ВНЗ", – додала вона.