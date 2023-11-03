Яка площа лісу Херсонщини постраждала від підриву Каховської ГЕС – розповіли у Міндовкіллі

Площа деокупованих лісів Херсонщини становить близько 7 тисяч гектарів, з яких розміновано лише 138,8 га.
А після підриву росіянами Каховської ГЕС постраждало понад 62 тисячі га лісу Херсонщини.
Про це заявив заступник міністра захисту довкілля Сергій Власенко під час візиту на Херсонщину, йдеться на Facebook-сторінці міністерства.
"Не так давно ця територія була всіяна російськими мінами та снарядами. Завдяки наполегливій праці саперів нам вдалося висадити саджанці, які в майбутньому стануть лісом. Але як і для саперів, так і для лісівників роботи на Херсонщині ще багато", – зазначив Сергій Власенко.
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Також Власенко обговорив з начальником Херсонської облдержадміністрації розмінування лісів та розширення території нацпарку "Нижньодніпровський".
Раніше у Міндовкіллі казали, що росіяни завдали Нижньодніпровському збитків на 46,55 млрд грн.
Нагадаємо, 6 червня о 2:50 ночі російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, що призвело до загибелі щонайменше 31 людини, пошкодження екосистеми, смерті тварин.
Також через підрив Каховської ГЕС постраждали унікальні історичні пам'ятки.
Одразу після підриву загинули майже всі тварини у зоопарку "Казкова діброва". Багатьох тварин виносило течією до узбережжя Одеси.
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