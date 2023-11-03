Яка площа лісу Херсонщини постраждала від підриву Каховської ГЕС – розповіли у Міндовкіллі

Площа деокупованих лісів Херсонщини становить близько 7 тисяч гектарів, з яких розміновано лише 138,8 га.

А після підриву росіянами Каховської ГЕС постраждало понад 62 тисячі га лісу Херсонщини.

Про це заявив заступник міністра захисту довкілля Сергій Власенко під час візиту на Херсонщину, йдеться на Facebook-сторінці міністерства.

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"Не так давно ця територія була всіяна російськими мінами та снарядами. Завдяки наполегливій праці саперів нам вдалося висадити саджанці, які в майбутньому стануть лісом. Але як і для саперів, так і для лісівників роботи на Херсонщині ще багато", – зазначив Сергій Власенко.

Також Власенко обговорив з начальником Херсонської облдержадміністрації розмінування лісів та розширення території нацпарку "Нижньодніпровський".

Раніше у Міндовкіллі казали, що росіяни завдали Нижньодніпровському збитків на 46,55 млрд грн.

Нагадаємо, 6 червня о 2:50 ночі російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, що призвело до загибелі щонайменше 31 людини, пошкодження екосистеми, смерті тварин.

Також через підрив Каховської ГЕС постраждали унікальні історичні пам'ятки.

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Одразу після підриву загинули майже всі тварини у зоопарку "Казкова діброва". Багатьох тварин виносило течією до узбережжя Одеси.