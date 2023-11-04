Хотів, щоб вони "подихали". У Харкові затримали чоловіка, який пошкодив фігури половецьких баб

Поліцейські встановили особу чоловіка, який в ніч на 2 листопада у Харкові пошкодив фігури половецьких баб, що розташовані поруч з історичним музеєм імені Сумцова на площі Конституції.

Зловмисником виявився 45-річний безробітній харківʼянин. Свою вину він визнав повністю – повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Безробітний пояснив, що перебував у стані алкогольного сп’яніння, вирішив сокирою відкрити коробки, під якими були пам’ятки культури.

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"Хотів, щоб вони "подихали", "подивились" світ", – так пояснив він свій вчинок правоохоронцям.

Фото: МВС

За скоєне чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Фігури половецьких баб, що датуються XII століттям, привезені з Ізюмського району і встановлені біля Історичного музею в 2013 році. Унікальні пам'ятки пережили окупацію та російські обстріли.

Ірина Бура, УП. Життя