"Через стрес": кіт Степан захворів після масованого обстрілу Харкова

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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26 січня 2024

Улюбленець інтернету кіт Степан захворів після масованого обстрілу Харкова 23 січня.

Сьогодні коту зробили 3 уколи, а також він п’є ліки вдома, розповіла власниця зіркового кота у його Instagram-блозі.

"Після жахливого обстрілу на стресі я почав погано почуватися. Зараз все начебто добре, я під професійним наглядом найкращих лікарів. Їжджу з мамою щодня до лікарні. 

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Дякую всім, хто хвилювався за мене, все буде добре", – "написав" кіт.

 Фото: loveyoustepan/Instagram

Нагадаємо, раніше Кіт Степан потрапив на обкладинку журналу Times Monaco, а також запропонував лапку та серце своїй коханій Стефанії.

 Кіт Степан захворів унаслідок стресу

А у 2022 році Міністерство культури призначило кота Степана берегти українську культуру.

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 Котик подякував усім за слова підтримки

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