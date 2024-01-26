"Через стрес": кіт Степан захворів після масованого обстрілу Харкова

Улюбленець інтернету кіт Степан захворів після масованого обстрілу Харкова 23 січня.
Сьогодні коту зробили 3 уколи, а також він п’є ліки вдома, розповіла власниця зіркового кота у його Instagram-блозі.
"Після жахливого обстрілу на стресі я почав погано почуватися. Зараз все начебто добре, я під професійним наглядом найкращих лікарів. Їжджу з мамою щодня до лікарні.
Дякую всім, хто хвилювався за мене, все буде добре", – "написав" кіт.
|Фото: loveyoustepan/Instagram
Нагадаємо, раніше Кіт Степан потрапив на обкладинку журналу Times Monaco, а також запропонував лапку та серце своїй коханій Стефанії.
|Кіт Степан захворів унаслідок стресу
А у 2022 році Міністерство культури призначило кота Степана берегти українську культуру.
|Котик подякував усім за слова підтримки
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