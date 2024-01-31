На узбережжя Канади викинуло уламки корабля через століття після його затоплення

На мілководді біля невеликого канадського містечка Кейп-Рей у Ньюфаундленді виявили уламки корабля, який, як вважають науковці, затонув 100 років тому. Ймовірно, 24-метрове судно прибило до берега після тропічного шторму "Фіона".

Корабель датується XIX століттям, оскільки в його конструкції використані дерев’яні дюбелі і мідні кілки, які були поширені в 1800-х роках, пише The Telegraph.

Як вважає президент Товариства збереження корабельних аварій Ньюфаундленду і Лабрадору Ніл Берджесс, корабель "підняв" з місця затоплення шторм, який пошкодив понад 100 будинків у містечку.

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"Якщо цей корабель виготовили з дуба чи бука, це говорить про те, що його зробили не у Ньюфаундленді, а, ймовірно, у Європі. Є бази даних корабельних аварій, ми зможемо відшукати ту, яка була зафіксована біля мису Рей", – каже Ніл Берджесс.

ФОТО: The Telegraph

На місце уже прибули дослідники, які повинні вирішити як зберегти знахідку. Є побоювання, що артефакт може стати цікавим об'єктом для "мисливців" за сувенірами. Також є загроза, що через складні погодні умови судно може "піти" назад у море.

Нагадаємо, у озері Мічиган штату Вісконсин дослідники виявили корабель із уламками посуду, який затонув у 1881-му році.

Біля Філіппін знайшли затонулий корабель, який перевозив полонених під час Другої світової війни.

А у Норвегії знайшли затонулий корабель, який пролежав на дні сотні років.