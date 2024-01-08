Рекорд на Водохреще: у Києві чоловік провів понад 30 хвилин у холодній воді, читаючи вірші

6 січня у Києві криворізький журналіст встановив рекорд України в екстремальній номінації – "Найтриваліший час перебування по груди у холодній воді взимку з декламуванням віршів".

Редактор видання "Кривий Ріг на долонях" Олег Пономарьов провів 30 хвилин 33 секунди у воді температурою 1,5°C, повідомила очільниця Національного Реєстру Рекордів Лана Вєтрова.

"На Водохреще в Києві був зафіксований новий рекорд України: тривалість перебування в ополонці з декламуванням віршів – 30 хв 33 сек. Вітаємо нового рекордсмена України Олега Пономарьова!" – написала вона.

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Олег займається моржуванням уже 15 років, і долучив до гартування всю свою родину – дружину та п’ятьох дітей.

Під час тренувань він міг провести у воді й 45 хвилин, але тоді температура води була вищою на пів градуса.

Олег Пономарьов встановив рекорд України 6 січня. Фото: Лана Вєтрова

Чоловік прибув до столиці на Водохреще після запрошення від Реєстру рекордів.

Він присвятив цей рекорд пам’яті свого друга – Заслуженого тренера України, засновника бійцівського клубу "Барс" Володимира Коржака, який помер у ніч з 12 на 13 травня 2021 року внаслідок ускладнень після коронавірусу.

Криворізький журналіст моржує вже 15 років

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