У поліції назвали область, де найчастіше повідомляли про насильство у 2023 році

Минулого року українці частіше повідомляли правоохоронцям про домашнє насильство, ніж у 2022 році.

У 2023 році поліція отримала понад 291 тисячу повідомлень про домашнє насильство, водночас у 2022-му зафіксували понад 244 тисячі таких заяв.

Статистику надали у Нацполіції на запит "УП. Життя". Зауважимо, що йдеться не лише про звернення від потерпілих, а й про повідомлення щодо насильства стосовно інших людей.

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У 2023 році домашнє насильство найчастіше фіксували у Дніпропетровській області (майже 42 тисячі заяв).

На другому місці опинилися Київська область (23,2 тисячі) і Київ (22,8 тисяч).

Фото ілюстративне: alexfan32 /Depositphotos

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У Житомирській області також було багато заяв про домашніх кривдників: понад 13,8 тисяч.

У Кіровоградській, Миколаївській та Чернігівській областях цей показник перевищив 11 тисяч.

Серед людей, які зверталися в поліцію торік, були здебільшого дорослі (понад 280 тисяч).

Також про злочини, повʼязані з домашнім насильством, частіше повідомляли жінки – від них надійшло понад 222 тисячі заяв і повідомлень.

Раніше голова Національної поліції Іван Вигівський розповідав, що в Україні створили 54 спеціалізовані підрозділи, в яких функціонують 62 мобільні групи реагування на такі виклики.