Суд у Японії вперше дозволив чоловіку-трансгендеру офіційно змінити стать без попередньої стерилізації

Суд в Японії задовольнив позов трансгендерного чоловіка про зміну статі в офіційних документах без проведення операції зі стерилізації.

Як повідомляє The Guardian, це перше відоме рішення такого роду після того, як Верховний суд країни скасував вимогу про хірургічне втручання, щоб внести зміни до офіційних документів.

Позивач – 50-річний Такакіто Усуї. 7 лютого філія сімейного суду Окаями в місті Цуяма постановила, що він може змінити стать, зазначену в його документах, на чоловічу. Першу заяву Усуї відхилили п’ять років тому.

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"Я ніби стою на старті свого нового життя і дуже схвильований", – сказав Такакіто Усуї.

20 років тому у Японії ухвалили закон, згідно з яким видалення репродуктивних органів є передумовою юридичного визнання зміни статі. Однак у жовтні 2023 року суд визнав його неконституційним.

Закон передбачав, що люди, які хотіли зареєструвати зміну статі, повинні були видалити репродуктивні органи, зокрема яєчка або яєчники. Вони також повинні були мати тіло, яке "має частини, що нагадують статеві органи" їхньої заявленої статі.

Важливо зазначити, що це рішення стосувалося лише положення про стерилізацію і не стосувалося конституційності вимог проходження інших процедур чи оперативних втручань.

Суд Окаями також постановив, що гормональна терапія, яку отримував Усуї, дозволила йому гендерно себе ідентифікувати в офіційних документах.

У виданні також пишуть, що багато японців досі приховують свою сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність через страх дискримінації на роботі чи в закладах освіти. Країна залишається єдиною державою-членом Великої сімки, яка забороняє укладати одностатеві шлюби.

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