Як розпізнати токсичних колег та ужитися з ними на роботі? Пояснює психотерапевтка

Токсична культура на робочому місці у понад 10 разів частіше призводить до звільнення працівників, ніж низька заробітна плата, йдеться у звіті Массачусетського технологічного інституту.

У США токсичне робоче середовище було причиною номер один, через яку люди звільнялися з роботи після початку пандемії COVID-19.

Чимало інших дослідників підтверджують, що токсичні співробітники негативно впливають на продуктивність і ментальне здоров’я їхніх колег.

Зокрема, у 2015 році дослідники з Гарвардської бізнес-школи виявили, що більшість людей, які страждали від токсичних колег на роботі, працювали гірше.

Майже половина працівників навмисно проводили менше часу на роботі, а 12% – звільнилися через нечемне ставлення.

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Які ознаки свідчать про токсичних колег та як з ними ужитися – "УП. Життя" пояснила психотерапевтка Тася Осадча.

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"Почнімо з того, що токсичність не буде принципово унікальною – чи то колеги, чи родич. Просто оскільки сфера контакту з цією людиною лежить у професійній площині, ці ознаки будуть "із робочим забарвленням". Але вони досить загальнолюдські", – каже Тася Осадча.

Якщо людина токсична, зазвичай її колеги відчувають себе пригніченими, з нею не вдається працювати в команді, продуктивність падає.

Водночас психотерапевтка додає, що інколи із токсичністю плутають прямоту або відстоювання особистих кордонів.

"Людина може просто говорити відверто, бо вона не звикла грати в оці "офісні ігри". Це по своїй суті токсичністю не є, але зараз цей термін викривлюють в різні сторони і зловживають ним.

Тому я би рекомендувала орієнтуватися на власні відчуття (і запитувати себе – ред.): мені стає погано в контакті з цією людиною чи я регулярно так почуваюся з різними людьми?" – каже психотерапевтка.

Як поводяться токсичні колеги?

🚩 Сіють розбрат

Токсичні колеги схильні створювати в колективі розбрат: маніпулювати, постійно грати в психологічні "ігри", поляризувати або "зіштовхувати" лобами членів колективу, пліткувати, плести інтриги або робити інші вчинки, які роз'єднують колектив.

"Що цікаво, це не завжди усвідомлені дії чи "підступний план". Часто це випливає з попереднього досвіду, коли це єдина доступна форма взаємодії в колективі.

Колектив може на це повестися і тоді всі дружно будуть грати в цю гру. Те, наскільки токсичним буде вплив однієї людини на мікроклімат, напряму залежить від того, наскільки колектив зрілий і дорослий", – каже психотерапевтка.

🚩 Часто проявляють агресію

Якщо працівник постійно влаштовує скандали, принижує, ображає чи дискримінує інших, це однозначно приклад токсичної поведінки.

При цьому йдеться не лише про відверте насильство, а й про пасивну агресію. Прикладами пасивно-агресивної поведінки може бути "гра в мовчанку", саркастичність та завуальовані образи.

🚩 Цькують інших

Будь-які прояви цькування – це токсична поведінка, неприпустима у колективі.

Булінг включає, зокрема, переслідування, знущання, остракізм (бойкот, відсторонення людини шляхом виключення її з групи), ігнорування, висміювання, інтернет-цькування тощо.

Також токсичні працівники можуть вдаватися до мобінгу – дискримінації колег за тією чи іншою ознакою, яка відрізняє їх від інших.

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🚩 Вдаються до надмірного оптимізму чи катастрофізують

Будь-які крайнощі шкодять. Токсичні колеги можуть плекати нездоровий оптимізм або навпаки – надмірний песимізм.

"Йдеться про такий "позитивний позитив" у білому пальті. Це можуть бути порівняння чи нав’язливі коментарі по типу "треба дивитися позитивно на життя". Це не підтримуючі коментарі, а скоріше пасивна критика почуттів іншої людини.

Або навпаки надмірний песимізм і катастрофізація – "все погано, нас зливають". Це протилежні речі, але ефект рівно той самий", – каже Тася.

Крайнощі у сприйнятті реальності розбалансовують як окремих учасників колективу, так і весь колектив, і не дають продуктивно працювати.

Науковці проводили різні дослідження, для яких у колективи "підсаджували" людей, які спеціально казали, що нічого не вийде.

Психотерапевтка каже, що між такими колективами і контрольними групами була помітна кореляція – продуктивність групи при вихідних хороших показниках знижувалась, коли хтось постійно катастрофізував.

Отже, постійні меседжі на кшталт "у нас все погано", "ми все завалимо", "ідея погана", або навпаки ідеалізація всього процесу – це "червоний прапорець" токсичності.

🚩 Постійно скаржаться

Токсична риса – коли людина постійно скаржиться, нарікає, як сильно ненавидить свою роботу, свого боса, команду або компанію, розповідає, що у неї нічого не виходить або постійно вимагає, щоб її переконували у зворотному.

"Погано, коли людина схильна до постійного нарікання або самознецінення, і що б не відбувалося, як би людині не допомагали, все відбувається не так.

Ще одна схожа ознака – це така ненажерливість в емоційному плані. Токсична людина може бути ненажерливою в плані власних амбіцій, вимоги похвали, визнання. І скільки б їй цього не давали колеги або керівники, їй буде мало", – додає психотерапевтка.

🚩 Не сприймають критику

Насправді мало кому подобається, коли його критикують. А критика, яка перетинає особисті межі та не є конструктивною, цілком логічно може викликати обурення і образу.

Проте якщо людина систематично не сприймає конструктивний зворотний зв'язок – це великий "червоний прапорець".

Люди часто вважають будь-які зауваження особистою атакою на них. Вони можуть поводитися зверхньо і вважати, що завжди мають рацію.

"Щоб перевірити цей пункт щодо самого себе, варто поставити собі запитання "я так реагую на критику тільки від цієї людини чи це моя звична реакція на будь-яку критику"?

Бо якщо це реакція конкретно на цю людину, то скоріше за все, вона якось не так висловлює свої зауваження до вас. Якщо ж ця реакція у вас виникає завжди, або ви точно знаєте, що ваш колега на будь-яку критику реагує гостро, це вже може щось означати", – каже Тася.

🚩 Самостверджуються за рахунок інших

Токсичні люди часто стверджуються за рахунок інших. Наприклад, висміюють колег, знецінюють їхні досягнення, проявляють пасивну агресію, ставляться з принизливою "поблажливістю".

Досить шкідливою рисою також є снобізм – коли людина претендує на свою високоінтелектуальність, винятковість, витонченість, геніальність, приналежність до "вищого кола", але при цьому дає іншим зрозуміти, що їм ці риси не притаманні.

🚩 Навмисне "підставляють" колег

Якщо людина завжди користується моментом, коли у когось із колег невдача, або навіть саботує чиюсь роботу навмисно – це токсична ознака.

Такі люди можуть за будь-якої нагоди намагатися виставити вас у поганому світлі чи привласнити вашу роботу.

"Якщо це одноразова акція, то не варто робити дуже швидких висновків про людину. Але якщо це планомірні дії, людина просто "йде по головах", такі риси можна інтерпретувати у бік якихось нарцисичних і навіть психопатичних нахилів", – каже Осадча.

Як розпізнати нездорове робоче середовище?

Не лише поведінка співробітників може бути токсичною. Інколи нездорове робоче середовище створює саме керівництво компанії чи установи.

У токсичному робочому середовищі ви відчуваєте психологічну небезпеку, часто маєте загальне відчуття негативу, нездорової конкуренції та агресії, пише Healthline.

Робота в таких умовах може суттєво вплинути на психічне здоров'я, призвести до високого рівня стресу, безсоння, емоційного вигорання, депресії.

Загалом утворенню токсичного робочого середовища сприяє надто велике робоче навантаження, низька оплата праці, непередбачуваний графік, жорсткі умови праці, токсична конкуренція. Інколи джерелом "токсичності" є керівництво.

Серед найпоширеніших "токсичних" рис керівників, на думку Тасі Осадчої, – постійна неконструктивна критика, нереальні терміни виконання завдань, мікроменеджмент (контроль кожного кроку працівників), знецінення роботи інших, непрозорі та непередбачувані правила.

"Ознаками токсичності, найчастіше у людей на керівних посадах, можуть бути команди, протилежні за змістом і направленістю задач або непрозорі критерії оцінки.

Наприклад, за одну і ту саму історію один раз начальник похвалить, а другий раз – винесе догану", – каже психотерапевтка.

Ще одна токсична риса, про яку не так часто говорять – надмірна "поблажливість", жалість і нав’язування працівникам відчуття нікчемності.

Такі керівники ніби транслюють меседжі: "ви нікому не потрібні, крім мене", "ви ні на що не здатні без мене", "вас би з таким проєктом більше ніхто не взяв".

"У мене був такий приклад в роботі, коли людина працювала у творчому проєкті. І керівниця створила атмосферу "ви нікому крім мене не потрібні, я вас тут обігріла, ви бідолашні". Або постійно щось перероблювала зі словами "ой, ну, що ж ви такі безрукі в мене".

І знадобилося багато часу, щоб людина зрозуміла, що всі її проєкти нормально здаються і вона зовсім не безпомічна. Розрізнити таку токсичність дуже складно, тому що людина може вірити, що це турбота і порятунок", – каже Тася.

Як ужитися з токсичними колегами або керівництвом?

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✅ Основна рекомендація – мінімізувати контакти з токсичною людиною, наскільки це можливо.

"Як у роботі з токсичною речовиною, потрібно зменшити час і концентрацію впливу. Тобто звести спілкування з такими людьми до мінімуму, вирішувати тільки робочі задачі й ніколи не ділитися особистою інформацією", – радить Тася Осадча.

✅ Навчіться розпізнавати маніпуляції.

Тася Осадча радить вивчити, з чим ви маєте справу. Почитайте про те, як виглядають маніпуляції, токсичний оптимізм тощо, якщо ви підозрюєте токсичні риси у колег.

"Для чого це потрібно? Коли ми вміємо ідентифікувати токсичний фактор, ми зменшуємо його вплив на наше життя. Ми його вчасно помічаємо і не підписуємо близько до серця.

Якщо я зрозуміла, що мною намагалися зманіпулювати, я можу бути обурена, це може зачепити, але я вже хоча б не поведуся на цю маніпуляцію", – каже психотерапевтка.

✅ Звіряйтеся з реальністю.

Психотерапевтка радить перевірити, наскільки ваше бачення ситуації наближене до реальності.

"Ймовірно, без третіх осіб тут не обійтися. Якщо на вас щось навішали, розказали, що ви безрукі, було б добре мати ще одну людину поряд, яку можна спитати"коли ти це чув, ти теж це сприйняв ось так?" – каже Тася.

✅ Встановіть межі.

Не бійтеся сигналізувати людині про проблему. Чесно поясніть, які дії вам не подобаються, радить психотерапевтка Емі Морін у коментарі Forbes.

Якщо ви разом працюєте над чимось і людина починає скаржитись, що у вас нічого не вийде, як мінімум попросіть її не говорити цього.

Якщо людина починає пліткувати, ви можете сказати "Припини, будь ласка, мені неприємно це чути". Не бійтеся встановлювати межі, але не переходьте на особистості.

✅ Знаходьте підтримку.

Добре, якщо в колективі вдається знайти порозуміння з іншими колегами, каже Тася Осадча. Намагайтеся оточити себе людьми, з якими вам приємніше працювати.

✅ Звертайтеся по допомогу, коли це необхідно.

Якщо з вас знущаються, переслідують, піддають остракізму, важливо поговорити з відділом кадрів.

Якщо людина не реагує на попередження і прохання, її може бути доречніше звільнити.

Якщо поведінка вашого колеги не просто токсична, а набуває ознак злочину (наприклад, насильство) – звертайтеся до правоохоронців.

Зрештою, якщо загальний рівень стресу впливає на вашу здатність добре працювати, ви відчуваєте тривогу або депресію, зверніться по професійну допомогу психотерапевта, додає Емі Морін.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, що таке мобінг, і як діяти тим, кого цькують або дискримінують на роботі.