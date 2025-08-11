3 ознаки перед розставанням: як зрозуміти, що ваші стосунки згасають

Розповідаємо, як розпізнати, що іскра у ваших стосунках згасає

Зазвичай задоволення стосунками у парі починає зникати поступово. Спершу зʼявляються певні ознаки, які свідчать про проблеми між партнерами.

Розуміння того, що іскра у ваших стосунках почала згасати, дозволить попередити небажане розставання.

Про перші ледь помітні ознаки, які можуть призвести до розриву романтичних стосунків написав американський психолог Марк Треверс для Psychology Today.

Ви відчуваєте полегшення, коли уявляєте життя без стосунків

Зі слів психолога, фантазії про життя без стосунків часто зʼявляються у партнерів перед розставанням.

У таких випадках партнери більше не мріють про спільне майбутнє – вони хочуть знову відчути себе собою.

РЕКЛАМА:

"Ви задаєтеся питанням, як би це було – прокинутися без гніту стосунків чи емоційного напруження, яке, здається, не припиняється", – наводить приклад експерт.

Найчастіше, ця ознака зʼявляється у тих випадках, коли партери перестають боротися за свої стосунки:

не починають розмови про проблеми;

не намагаються вирішити конфлікти;

не стараються налагодити звʼязок.

відчувають вигорання у парі.

Ви постійно виснажені

Постійне виснаження без явної причини – передвісник згасаючої іскри у стосунках.

Емоційне виснаження проявляється у:

постійних виправданнях;

компенсації провини;

зацикленні на сварках .

"На цьому етапі ви навіть не хочете намагатися розвʼязати конфлікти. Єдине, що вас хвилює, це прокинутися достатньо відпочившими, щоб займатися своїми справами", – говорить психолог.

Виснаження найчастіше трапляється тоді, коли один із партнерів бере на себе більше відповідальності за розвʼязання проблем у стосунках, ніж інший.

Крім того, виснаження може проявлятися і через придушування емоцій, – коли партнер обирає "спокій" та не говорить про свої переживання чи проблеми у стосунках.

"Якщо ви втомилися вдавати, що все гаразд, особливо коли ваше тіло вже знає, що це не так, це може бути ознакою того, що стосунки можуть добігати кінця", – попереджає Марк Треверс.

Ви постійно думаєте про розставання

Перед розривом стосунків партнери часто вдаються до розмірковувань про негаразди у парі.

"Ви починаєте порівнювати хороші моменти з дедалі більш поганими, а плани на майбутнє – з помилками", – пояснює психолог.

Думки про розставання зʼявляються поступово. Перед цим може здаватися, що ви єдина людина у парі, яка намагається працювати над стосунками. Ваші бажання можуть різко змінюватись: від близькості до відсторонення, від планів на спільне майбутнє до розставання.

Втім, такі думки рідко залишаються лише думками – вони формують щоденну поведінку людини та стають першим кроком до розриву романтичних стосунків.

Кожна із цим ознак – гучний сигнал про те, що стосунки втратили іскру. Якщо розмови між партнерами не допомагають її повернути – варто звернутися до професійного психолога.

Нагадаємо, раніше ми писали, як розпізнати ознаки кризи у стосунках.