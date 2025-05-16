Розірвали стосунки? 5 етапів горя, які можуть торкнутися кожного
Кінець стосунків може здаватися кінцем світу. Навіть той партнер, який ініціював розрив, може переживати горе. І недаремно: відчуття після розриву для декого можуть бути схожі на ті, що виникають після смерті близької людини.
Розуміння етапів горя після розриву допомагає краще усвідомити власні емоції і зрозуміти, що вони нормальні й природні.
Що треба знати про цей період і як його легше прожити – клінічний психолог, доктор психології Адам Борленд розповів Cleveland Clinic.
5 етапів горя після розриву стосунків
Розрив – це завершення важливого розділу вашого життя. І будь-яка втрата – смерть, звільнення, переїзд – може супроводжуватися горюванням. Причому чіткого терміну, скільки воно триватиме, не існує.
1. Заперечення
Одразу після розриву ви можете відчути шок. Це може супроводжуватися фізичними симптомами: головним болем, прискореним серцебиттям, проблемами зі сном.
"Можуть виникати відчуття шоку чи недовіри: ‘Це насправді? Це справді відбувається?’"
Можливо, ви віритимете, що партнер повернеться і все можна буде відновити – що це не назавжди", – каже Борленд.
Цей етап можуть супроводжувати такі емоції:
- страх;
- розгубленість;
- самотність;
- тривога.
Ваші плани та цілі стають непевними – і це викликає тривожність. Ви можете сумніватися в собі, у своїй цінності, боятися майбутнього наодинці або не вірити, що ще колись знайдете кохання.
2. Злість (та інші негативні емоції)
"Цей етап – це вираження інтенсивних негативних емоцій до колишнього партнера", – пояснює Борленд.
У цей час ви можете:злитися;відчувати образу, розчарування, роздратування чи фрустрацію;ставити під сумнів причини розриву.
Обставини розриву (як-от зрада) можуть лише посилювати ці емоції.
3. Торг
"На цьому етапі виникає жаль і спроби переосмислити ситуацію. Ви можете думати: ‘Якби я тільки зробив/зробила інакше…" – каже Борленд.
При цьому ви можете:
- шкодувати про свої дії;
- намагатися змінитися, щоб повернути партнера;
- розмірковувати над "якби".
Цей етап особливо глибокий, якщо саме ваші дії призвели до розриву.
4. Депресивний стан
"Колишній партнер був не лише коханим, а й другом, довіреною особою, тим, з ким ви сміялися найбільше. І тепер доводиться рухатись далі без нього/неї", – ділиться Борленд.
На цьому етапі у вас можуть бути симптоми, типові для депресії, зокрема:смуток, безнадія, дратівливість;втрата мотивації;порушення сну й апетиту.
5. Прийняття
"І кожен фініш – це, по суті, старт", – йдеться у вірші Ліни Костенко.
Можливо, вам ніколи не буде комфортно з цією втратою, але з часом ви її приймете і зосередитеся на собі.
"На цьому етапи ви можете досі шкодувати, що стосунки не склалися, але вже приймаєте це і прагнете жити повноцінно", – зазначає Борленд.
Цей етап передбачає:
- турботу про себе – фізичну та емоційну;
- звернення до друзів, сім’ї;
- заняття улюбленими справами;
- роботу з психотерапевтом.
Чи можна переживати кілька етапів одночасно?
Лікар каже, що так, адже горе – не лінійне. Етапи можуть відбуватись у різному порядку, повторюватися чи накладатись один на одного. Ви можете думати, що вже все пережили, але потім знову зануритись у старі емоції.
"Почуття смутку можуть повертатися навіть тоді, коли здається, що ви вже все прийняли. Так відбувається тому, що у стосунках також було й багато хорошого", – пояснює Борленд.
Чому варто дати собі змогу прожити горе через розрив
"Горювання – це природний процес після будь-якої втрати. Воно допомагає мозку адаптуватися до нової реальності", – наголошує психолог.
Ігнорування цього процесу може призвести до постійного відчуття:
- смутку;
- самотності;
- провини;
- сорому;
- гніву.
Якщо не дати ради цим емоціям, це може призвести до:
- низької самооцінки;
- ізоляції;
- депресії;
- нездорових способів подолання (алкоголь, наркотики тощо).
"Проживання горя після розриву допомагає вивільнити інтенсивні емоції й бути емоційно доступним у нових стосунках", – додає Борленд.
І найголовніше: якщо вам складно впоратися з цим станом самостійно – зверніться по допомогу до фахівця з психічного здоров’я. Адже розриви – болючі, але визнання своїх почуттів є важливим кроком до зцілення.
Раніше ми розповідали, як подолати вигорання у парі та зберегти стосунки, коли втомилися від партнера.