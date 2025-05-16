Розірвали стосунки? 5 етапів горя, які можуть торкнутися кожного

Від заперечення до прийняття: що треба знати про 5 етапів горя після розриву стосунків

Кінець стосунків може здаватися кінцем світу. Навіть той партнер, який ініціював розрив, може переживати горе. І недаремно: відчуття після розриву для декого можуть бути схожі на ті, що виникають після смерті близької людини.

Розуміння етапів горя після розриву допомагає краще усвідомити власні емоції і зрозуміти, що вони нормальні й природні.

Що треба знати про цей період і як його легше прожити – клінічний психолог, доктор психології Адам Борленд розповів Cleveland Clinic.

5 етапів горя після розриву стосунків

Розрив – це завершення важливого розділу вашого життя. І будь-яка втрата – смерть, звільнення, переїзд – може супроводжуватися горюванням. Причому чіткого терміну, скільки воно триватиме, не існує.

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1. Заперечення

Одразу після розриву ви можете відчути шок. Це може супроводжуватися фізичними симптомами: головним болем, прискореним серцебиттям, проблемами зі сном.

"Можуть виникати відчуття шоку чи недовіри: ‘Це насправді? Це справді відбувається?’"

Можливо, ви віритимете, що партнер повернеться і все можна буде відновити – що це не назавжди", – каже Борленд.

Цей етап можуть супроводжувати такі емоції:

страх;

розгубленість;

самотність;

тривога.

Ваші плани та цілі стають непевними – і це викликає тривожність. Ви можете сумніватися в собі, у своїй цінності, боятися майбутнього наодинці або не вірити, що ще колись знайдете кохання.

2. Злість (та інші негативні емоції)

"Цей етап – це вираження інтенсивних негативних емоцій до колишнього партнера", – пояснює Борленд.

У цей час ви можете:злитися;відчувати образу, розчарування, роздратування чи фрустрацію;ставити під сумнів причини розриву.

Обставини розриву (як-от зрада) можуть лише посилювати ці емоції.

3. Торг

"На цьому етапі виникає жаль і спроби переосмислити ситуацію. Ви можете думати: ‘Якби я тільки зробив/зробила інакше…" – каже Борленд.

При цьому ви можете:

шкодувати про свої дії;

намагатися змінитися, щоб повернути партнера;

розмірковувати над "якби".

Цей етап особливо глибокий, якщо саме ваші дії призвели до розриву.

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4. Депресивний стан

"Колишній партнер був не лише коханим, а й другом, довіреною особою, тим, з ким ви сміялися найбільше. І тепер доводиться рухатись далі без нього/неї", – ділиться Борленд.

На цьому етапі у вас можуть бути симптоми, типові для депресії, зокрема:смуток, безнадія, дратівливість;втрата мотивації;порушення сну й апетиту.

5. Прийняття

"І кожен фініш – це, по суті, старт", – йдеться у вірші Ліни Костенко.

Можливо, вам ніколи не буде комфортно з цією втратою, але з часом ви її приймете і зосередитеся на собі.

"На цьому етапи ви можете досі шкодувати, що стосунки не склалися, але вже приймаєте це і прагнете жити повноцінно", – зазначає Борленд.

Цей етап передбачає:

турботу про себе – фізичну та емоційну;

звернення до друзів, сім’ї;

заняття улюбленими справами;

роботу з психотерапевтом.

Чи можна переживати кілька етапів одночасно?

Лікар каже, що так, адже горе – не лінійне. Етапи можуть відбуватись у різному порядку, повторюватися чи накладатись один на одного. Ви можете думати, що вже все пережили, але потім знову зануритись у старі емоції.

"Почуття смутку можуть повертатися навіть тоді, коли здається, що ви вже все прийняли. Так відбувається тому, що у стосунках також було й багато хорошого", – пояснює Борленд.

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Чому варто дати собі змогу прожити горе через розрив

"Горювання – це природний процес після будь-якої втрати. Воно допомагає мозку адаптуватися до нової реальності", – наголошує психолог.

Ігнорування цього процесу може призвести до постійного відчуття:

смутку;

самотності;

провини;

сорому;

гніву.

Якщо не дати ради цим емоціям, це може призвести до:

низької самооцінки;

ізоляції;

депресії;

нездорових способів подолання (алкоголь, наркотики тощо).

"Проживання горя після розриву допомагає вивільнити інтенсивні емоції й бути емоційно доступним у нових стосунках", – додає Борленд.

І найголовніше: якщо вам складно впоратися з цим станом самостійно – зверніться по допомогу до фахівця з психічного здоров’я. Адже розриви – болючі, але визнання своїх почуттів є важливим кроком до зцілення.

Раніше ми розповідали, як подолати вигорання у парі та зберегти стосунки, коли втомилися від партнера.