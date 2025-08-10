"Розмір має значення", "порно шкодить інтимним стосункам" та інші поширені міфи про секс

Ця добірка розвіює найпоширеніші міфи про секс, щоб допомогти кожному краще розуміти себе і свого партнера

Вважаєте, що анальний секс подобається тільки геям, а відсутність ерекції чи фізичних ознак збудження свідчить про відсутність бажання? Фахівці кажуть, що вам варто переглянути свої переконання, адже реальність дещо інша.

Найпоширеніші міфи про сексуальне життя вони спростували у матеріалі The Guardian.

Секс передбачає проникнення

Що таке секс? Більшість людей, відповідаючи на це запитання, ототожнюють його з проникненням, а все інше вважають лише "прелюдією", каже психосексуальна і сімейна терапевтка Кейт Мойл.

"Це зводить статевий акт у ранг "справжнього сексу", тоді як інші інтимні практики розглядаються лише як підготовка до нього, а не як повноцінні та цінні дії", – каже вона.

Натомість лесбійки, бісексуальні та гомосексуальні люди зазвичай трактують поняття сексу ширше.

Історично сексуальна освіта фокусувалася на репродукції (а отже, на проникненні), хоча це лише одна з багатьох причин, чому люди займаються сексом.

Якщо ви вважаєте проникнення єдиною формою "правильного" сексу, то можете позбавляти себе того, що приносить вам справжнє задоволення. Щоб вийти з "рутини проникнення" або урізноманітнити близькість, фахівчиня радить експериментувати.

"Кожного разу змінюйте хоча б одну дрібницю – вимкніть чи ввімкніть світло, почніть у одязі чи без, спробуйте нову позу або домовтеся обійтися без проникнення. Новизна може значно пожвавити сексуальне життя", – зазначає Кейт Мойл.

Якщо у партнера немає ерекції або зволоження, це означає, що він/вона не збуджені

"Ми звикли сприймати тіло як детектор брехні. Нам нав’язують ідею, що збудження має бути миттєвим, очевидним і автоматичним.

Але тіло – не машина: на його реакцію можуть впливати стрес, ліки, пережиті травми, гормональні зміни чи тиск щодо необхідності виправдати очікування", – зазначає сексуальна і сімейна терапевтка, докторка Емілі Джамеа.

Психосексуальний терапевт Джеймс Ерл додає: розум і тіло не завжди діють синхронно.

"Чоловіки іноді отримують ерекцію без реального збудження, а жінки – зволоження без бажання. І навпаки: можна відчувати сильне збудження без жодних фізичних проявів", – пояснює фахівець.

Тому не варто сприймати відсутність фізичних ознак збудження у партнера як особисту відмову.

"Це може бути сигналом, що людині потрібні додатковий час, відчуття безпеки або більше стимуляції. Уповільніться, дізнайтеся, що приносить партнеру задоволення, і зосередьтеся на приємних відчуттях, а не лише на тому, що, на вашу думку, "має" статися", – радить Джамеа.

Порно шкодить інтимним стосункам

Думки експертів щодо впливу еротичного контенту на інтимну сферу розділилися.

"Іноді люди переглядають порно надмірно, але це не означає, що воно саме по собі спричиняє залежність. Найчастіше за цим стоять інші емоційні труднощі, які вони намагаються полегшити, зокрема депресія", – пояснює психосексуальний психотерапевт Сілва Невес.

Водночас головний терапевт лікарні Priory у Челмсфорді Алекс Ворден зазначає, що компульсивний перегляд порно у деяких випадках може шкодити стосункам.

"Партнери часто почуваються зрадженими й ображеними, що руйнує довіру та інтимність. Це нерідко супроводжується соромом, плутаниною та психологічними проблемами", – каже він.

Невес наголошує, що порно буває різним: поряд із шкідливими та мізогінними матеріалами існують і етичні, якісні приклади. Тому, за його словами, варто обирати контент, який відповідає вашим цінностям, переглядати його у спосіб, що приносить задоволення, та бути відкритим у спілкуванні з партнером, не відчуваючи сорому.

Сексуальна тривожність буває лише у чоловіків

Насправді вона може виникати у будь-кого, незалежно від статі. Огляд досліджень засвідчив: до 25% чоловіків і 16% жінок відчувають тривогу під час сексу.

У чоловіків це частіше проявляється проблемами з ерекцією чи передчасною еякуляцією, у жінок – зменшенням зволоження, напруженням м’язів тазового дна, зниженням задоволення або складністю досягнення оргазму.

Психосексуальна терапевтка Кейт Мойл зазначає: тривожність часто спричинена гендерними стереотипами про секс і страхом "не впоратися" чи "підвести партнера". Вона радить відкрито говорити з партнером про свої переживання й пропонувати конкретні рішення, адже замовчування лише погіршує ситуацію.

Ми народжуємося або майстерними, або невмілими коханцями

За словами докторки Емілі Джамеа, сексуальні навички – це те, чому всім доводиться вчитися і над чим потрібно працювати.

"Я вірю, що ми народжуємося з базовими якостями, потрібними для того, щоб бути вмілими коханцями, але життєвий досвід, культурні впливи чи негативні події можуть віддалити нас від цих природних здібностей", – каже фахівчиня.

Однак вона наголошує: хороший секс – це не вистава, для якої важливий талант акторів.

"Важливіше те, наскільки добре ви спілкуєтеся, наскільки безпечно почувається ваш партнер і наскільки глибоко ви здатні з ним взаємодіяти", – пояснює вона.

Незалежно від того, як ви оцінюєте свої сексуальні вміння, закостенілі переконання зупиняють експерименти і гальмують розвиток. Джамеа радить під час близькості ставити собі просте, але важливе питання: які кожному відчуття вам обом подобаються найбільше.

"Це допоможе зробити секс "спільним", де ви – творці та активні учасники, які прагнуть зробити його кращим для обох", – зазначає Емілі Джамеа.

Секс зникає з віком

Дослідження Age UK свідчить, що 54% чоловіків і 31% жінок віком понад 70 років залишаються сексуально активними. Проте, як зауважує авторка книги про "сексуальність без віку" Джоан Прайс, у суспільстві, медіа та медичних колах людей старшого віку часто сприймають як безстатевих.

Однак завдяки креативності та відкритому діалогу можна зберігати сексуальність протягом усього життя.

"Так, з віком секс змінюється, але нам варто навчитися знаходити нові способи підтримувати та викликати збудження", – закликає Джоан Прайс.

Якщо колишні способи стали фізично недоступними, вона радить змінювати підхід.

"Замість розчарування через неможливість знайти одну спільну активність, отримуйте подвійне задоволення, по черзі даючи і приймаючи", – пояснює фахівчиня.

Для парного і сольного сексу в зрілому віці вона рекомендує додати вібратори – вони допомагають швидше збуджуватися і часто стають ключем до оргазму.

Розмір пеніса має значення

За словами експертки з інтимного здоров’я, докторки Шірін Лахані, серед чоловіків поширене переконання: що більший пеніс, то приємнішим є секс.

Водночас більшість гетеросексуальних жінок стверджують, що розмір не має для них значення, а 85% задоволені тим, що має їхній партнер. Адже задоволення залежить не лише від довжини пеніса.

Якщо вас турбує розмір, варто відкрито поговорити про це з партнером.

"Навіть якщо суспільство нав’язало сором’язливість щодо цієї теми, партнер повинен бути підтримуючим і розуміючим. До того ж, існують інші способи отримати задоволення – оральний секс або використання рук", – радить Лахані.

Люди користуються секс-іграшками лише тоді, коли партнер їх не задовольняє

Цей міф виник через переконання, що секс-іграшки можуть робити те, чого не можуть партнери, а тому є "кращими". Проте секс-іграшки варто сприймати як додаткові інструменти, а не як загрозу.

"Вони розширюють досвід парного сексу і не є взаємовиключними", – пояснює Кейт Мойл.

За словами Міранди Крістоферс, психотерапевтки з питань сексу та стосунків, секс-іграшки можуть дарувати нові відчуття, стимулювати дослідження, вносити різноманіття й ігровий елемент, поглиблювати зв’язок між партнерами та допомагати подолати проблеми з сексуальною функцією.

Мойл радить початківцям обирати простий вібратор і проводити ним по всьому тілу, а не лише по ерогенних зонах. Це допомагає нарощувати очікування, бажання та збудження.

Анальний секс подобається лише геям

"Гетеросексуальні чоловіки часто вважають анальний секс "гейською практикою". Цей міф виник через недостатню сексуальну освіту та стереотипи про гомосексуальність", – пояснює Сілва Невес.

Насправді анальний секс може приносити задоволення будь-кому, незалежно від статі, гендеру чи орієнтації.

"Багато гетеросексуальних чоловіків також отримують задоволення від анального сексу, адже він стимулює простату – залозу між пенісом і прямою кишкою, що може бути дуже приємним", – пояснює Невес.

Однак деякі чоловіки соромляться навіть власної цікавості до анального сексу і рідше шукають інформацію про безпечні способи його практикувати.

"Починайте обережно, адже слизова оболонка ануса дуже ніжна. Ознайомтеся з правилами очищення і використовуйте достатньо лубриканта.Можна спробувати секс-іграшку для масажу простати, щоб поступово відчути, чи підходить це вам", – радить Невес.

Ваше лібідо може бути або високим, або низьким

"Термін "лібідо" є дещо неточним. Краще розглядати його як мотиваційну систему, яка спрямовує нас до задоволення, близькості, нових вражень або емоційної взаємодії", – пояснює Емілі Джамеа.

За її словами, сексуальне бажання – це не просто імпульс, як голод чи спрага. Воно набагато складніше, не є сталим і залежить від багатьох факторів – контексту, стресу, гормонів, динаміки стосунків, кількості сну та відчуття емоційної безпеки поруч із партнером.

Джамеа радить уявляти лібідо як компас, що вказує на те, що допомагає вам відчути себе живим і по-справжньому близьким до інших.

"Замість того, щоб питати: "Чи маю я зараз настрій?", запитайте себе: "Які умови – особисті, у стосунках або навколишні – допоможуть мені відкритися до бажання?", – радить фахівчиня.

Раніше психологи спростували поширені міфи про стосунки. Прочитайте цей текст, якщо ви схильні думати, що "іскра" – це запорука кохання, сварки – зло, а сон не в одному ліжку – початок кінця стосунків.