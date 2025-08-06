"А мама казала…": 6 звичок, яких варто уникати при сварці з партнером
Конфлікти неминучі у довготривалих близьких стосунках.Та інколи партнери можуть наговорити зайвого своїй половинці під час сварки.
У розпалі гніву такі дії не вирішують суперечку, а лише погіршують її.
Варто розуміти, яких фраз під час сварки краще уникати та що говорити натомість, щоб побудувати здорові стосунки з партнером, пишуть у The New York Times та Psychology Today.
Психологи визначили поширені токсичні звички, які можуть нашкодити вашим стосункам, та розповіли, як їх уникнути.
Не визначайте переможця і переможеного
Часто закохані сприймають сварку, як гру, де є один явний переможець і один переможений.
Однак, такий підхід "отруйний" для близьких стосунків, адже врешті-решт обидві сторони почуватимуть себе незадоволеними.
"Замість того, щоб прагнути перемоги, спробуйте уявити конфлікт як головоломку, яку ви складаєте разом. Мета не в тому, щоб фінішувати першим чи перемогти", – радить професор психології Джеймс Кордова.
Натомість експерти у таких випадках радять:
- запитувати партнера про його позицію;
- шукати рішення, які будуть вигідні обом;
- вирішити, що ви хочете: мати рацію за будь-яку ціну чи бути щасливими.
Не цитуйте родичів чи психологів, висловлюйте власні думки
Під час сварки психологи радять не цитувати "авторитетів": психотерапевта, родичів чи друзів.
Такі фрази, як: "Мій терапевт вважає тебе нарцисом" або "Мій терапевт сказав мені, що не повинен (-на) погоджуватися з тобою", принижують значущість партнера у розмові.
Використання чужих слів чи звинувачень як зброї – жахлива стратегія під час сварки, говорять психологи.
Натомість радять запитати себе:
- Як я можу підтвердити свої аргументи?
- Чому я відчуваю, що маю наполегливіше відстоювати свій погляд?
- Що мені справді потрібно зараз?
Після цього діліться з партнером своїми почуттями та бажаннями.
Не перебільшуйте слова партнера
Ще один "червоний прапорець" під час сварки – перебільшення та прагнення викликати жалість. Психолог Джеймс Кордова, надихнувшись персонажем фільму "Володар перснів", який перетворюється "з агресивного Ґолума на плаксивого Смеагола" назвав таку поведінку терміном "смеагол-ін".
У таких випадках під час конфлікту один партнер висловлює свою скаргу, а інший її перебільшує так, що це стає нападом: "Я знаю, я найгірший(-а). Я жахливий партнер. Я навіть не знаю, чому ти зі мною".
"Замість того, щоб розв'язувати проблему, вони просто здаються, як Смеагол. І це тактика, яка відвертає увагу та ігнорує занепокоєння коханої людини", – наголосив професор психології.
Якщо ваш партнер схильний до цієї звички, експерти рекомендують:
- реагувати зі співчуттям та чесністю;
- запевнити партнера, що вам не байдуже на його почуття;
- повторити ще раз свою скаргу і розповісти чому вона для вас має значення.
Якщо ж ви самі використовуєте "смеагол-інг", потренуйтеся протистояти спокусі перевести увагу на себе та зверніть увагу та скарги свого партнера.
Не критикуйте
Критика та презирство партнера часто руйнують навіть довготривалі стосунки.
Ознаками такої токсичної звички є:
- глузування;
- публічні висміювання;
- пошук недоліків;
- деморалізація.
Крім того, критичне та презирливе ставлення одного партнера породжує такі ж дії з іншого боку.
Не ігноруйте
Ігнорування – це пасивно-агресивна форма токсичності у стосунках, яка погіршується з часом.
До ігнорування належать:
- уникнення;
- позбавлення фізичного контакту;
- відмова обговорення спільних проблем;
- мовчазне поводження.
Не знецінюйте
Знецінення у стосунках породжує багато проблем, а іноді – стає причиною розриву пар. Це може статися через те, що:
- один з партнерів почуває себе самотнім, адже його не слухають;
- партнерам немає про що поговорити;
- один з партнерів постійно жартує з тем, які важливі для іншого;
- один з партнерів завжди "знає краще" і не враховує думку коханої людини;
- партнер постійно порівнює свою половинку з іншими.
Знеціненій людині важко насолоджуватися романтичними стосунками, адже вона має відчуття:
- пригніченості;
- емоційного спустошення;
- заціпеніння.
Усвідомлення токсичних звичок у стосунках – перший крок до їх подолання. Втім, якщо вам важко боротися з ними самостійно – варто звернутися до професійного психолога.
Раніше ми розповідали про 10 "червоних прапорців", які свідчать про токсичні стосунки.