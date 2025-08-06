"А мама казала…": 6 звичок, яких варто уникати при сварці з партнером

Яких фраз під час сварки з партнером краще уникати

Конфлікти неминучі у довготривалих близьких стосунках.Та інколи партнери можуть наговорити зайвого своїй половинці під час сварки.

У розпалі гніву такі дії не вирішують суперечку, а лише погіршують її.

Варто розуміти, яких фраз під час сварки краще уникати та що говорити натомість, щоб побудувати здорові стосунки з партнером, пишуть у The New York Times та Psychology Today.

Психологи визначили поширені токсичні звички, які можуть нашкодити вашим стосункам, та розповіли, як їх уникнути.

Не визначайте переможця і переможеного

Часто закохані сприймають сварку, як гру, де є один явний переможець і один переможений.

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Однак, такий підхід "отруйний" для близьких стосунків, адже врешті-решт обидві сторони почуватимуть себе незадоволеними.

"Замість того, щоб прагнути перемоги, спробуйте уявити конфлікт як головоломку, яку ви складаєте разом. Мета не в тому, щоб фінішувати першим чи перемогти", – радить професор психології Джеймс Кордова.

Натомість експерти у таких випадках радять:

запитувати партнера про його позицію;

шукати рішення, які будуть вигідні обом;

вирішити, що ви хочете: мати рацію за будь-яку ціну чи бути щасливими.

Не цитуйте родичів чи психологів, висловлюйте власні думки

Під час сварки психологи радять не цитувати "авторитетів": психотерапевта, родичів чи друзів.

Такі фрази, як: "Мій терапевт вважає тебе нарцисом" або "Мій терапевт сказав мені, що не повинен (-на) погоджуватися з тобою", принижують значущість партнера у розмові.

Використання чужих слів чи звинувачень як зброї – жахлива стратегія під час сварки, говорять психологи.

Натомість радять запитати себе:

Як я можу підтвердити свої аргументи?

Чому я відчуваю, що маю наполегливіше відстоювати свій погляд?

Що мені справді потрібно зараз?

Після цього діліться з партнером своїми почуттями та бажаннями.

Не перебільшуйте слова партнера

Ще один "червоний прапорець" під час сварки – перебільшення та прагнення викликати жалість. Психолог Джеймс Кордова, надихнувшись персонажем фільму "Володар перснів", який перетворюється "з агресивного Ґолума на плаксивого Смеагола" назвав таку поведінку терміном "смеагол-ін".

У таких випадках під час конфлікту один партнер висловлює свою скаргу, а інший її перебільшує так, що це стає нападом: "Я знаю, я найгірший(-а). Я жахливий партнер. Я навіть не знаю, чому ти зі мною".

"Замість того, щоб розв'язувати проблему, вони просто здаються, як Смеагол. І це тактика, яка відвертає увагу та ігнорує занепокоєння коханої людини", – наголосив професор психології.

Якщо ваш партнер схильний до цієї звички, експерти рекомендують:

реагувати зі співчуттям та чесністю;

запевнити партнера, що вам не байдуже на його почуття;

повторити ще раз свою скаргу і розповісти чому вона для вас має значення.

Якщо ж ви самі використовуєте "смеагол-інг", потренуйтеся протистояти спокусі перевести увагу на себе та зверніть увагу та скарги свого партнера.

Не критикуйте

Критика та презирство партнера часто руйнують навіть довготривалі стосунки.

Ознаками такої токсичної звички є:

глузування;

публічні висміювання;

пошук недоліків;

деморалізація.

Крім того, критичне та презирливе ставлення одного партнера породжує такі ж дії з іншого боку.

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Не ігноруйте

Ігнорування – це пасивно-агресивна форма токсичності у стосунках, яка погіршується з часом.

До ігнорування належать:

уникнення;

позбавлення фізичного контакту;

відмова обговорення спільних проблем;

мовчазне поводження.

Не знецінюйте

Знецінення у стосунках породжує багато проблем, а іноді – стає причиною розриву пар. Це може статися через те, що:

один з партнерів почуває себе самотнім, адже його не слухають;

партнерам немає про що поговорити;

один з партнерів постійно жартує з тем, які важливі для іншого;

один з партнерів завжди "знає краще" і не враховує думку коханої людини;

партнер постійно порівнює свою половинку з іншими.

Знеціненій людині важко насолоджуватися романтичними стосунками, адже вона має відчуття:

пригніченості;

емоційного спустошення;

заціпеніння.

Усвідомлення токсичних звичок у стосунках – перший крок до їх подолання. Втім, якщо вам важко боротися з ними самостійно – варто звернутися до професійного психолога.

Раніше ми розповідали про 10 "червоних прапорців", які свідчать про токсичні стосунки.