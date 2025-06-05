У ніч на 6 червня астероїд розміром з авіаносець пролетить повз Землю – буде онлайн-трансляція

Астероїд 2008 DG5 розміром з авіаносець пролетить повз Землю у ніч з 5 на 6 червня.

Рекордне наближення 2008 DG5 до Землі має статися 5 червня о 23:59 за Гринвічем (2:59 ночі 6 червня за Києвом), пише Space.com.

За оцінками Центру вивчення навколоземних об’єктів NASA (CNEOS), діаметр астероїда становить від 320 до 700 метрів – це приблизно як довжина авіаносця класу Gerald R. Ford.

Гігант пролетить на відстані 3 492 787 кілометрів, що майже в 10 разів більше, ніж середня відстань між Землею та Місяцем.

У телескопах він матиме вигляд яскравої крапки. Тим не менш, його проліт можна буде побачити в онлайн-трансляції.

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Астероїд вперше помітили у 2008 році в рамках прогреми Catalina Sky Survey, і відтоді NASA уважно відстежує його рух.

За даними вчених, наразі жодної загрози для планети чи Місяця він не становить.

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Нагадаємо, раніше вчені назвали ймовірність зіткнення небезпечного астероїда із Землею у 2032 році.