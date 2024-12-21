Майже рік на орбіті: астронавти NASA залишаться на МКС до весни 2025 року

Кадри створили, коли Міжнародна космічна станція проходила над Європою

Астронавти NASA Бутч Вілмор і Суні Вільямс, які перебувають на Міжнародній космічній станції (МКС) з червня 2024 року на борту корабля Boeing Starliner, залишатимуться на орбіті щонайменше до березня 2025 року.

Первинний план їхнього повернення відклали через необхідність додаткових перевірок та технічного обслуговування космічного корабля, пише Nasa.

Зміна планів пов'язана з підготовкою до запуску місії Crew-10, який перенесено на кінець березня 2025 року для завершення робіт над новим космічним кораблем SpaceX Dragon.

"Тривале перебування на МКС дозволяє екіпажу не лише підтримувати роботу станції, а й продовжувати важливі наукові дослідження у мікрогравітації", – зазначають у NASA.

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На додаток до наукових завдань Вілмор і Вільямс братимуть участь у підготовці до передачі обов'язків новому екіпажу після прибуття Crew-10.

Водночас експедиція продовжить виконання ключових досліджень, підготовку до виходів у відкритий космос і забезпечення життєдіяльності станції.

Зазначається, що тривала місія астронавтів допоможе NASA отримати додаткові дані про вплив тривалого перебування людини у космосі на організм, які допоможуть надалі планувати майбутні місії на Місяць і Марс.

Нагадаємо, американські астронавти Бутч Вілмор та Суніта Вільямс вирушили на Міжнародну космічну станцію 5 червня 2024 року. Очікувалося, що місія триватиме 10 днів, однак через технічні несправності вчасно повернути астронавтів на Землю не вдалося.

Під час перебування на МКС члени місії мають напружений робочий графік. Після обстеження космічного корабля Суніта та Бутч допомагають у науковій діяльності та проводять додаткове обслуговування МКС.

На початку серпня американці отримали поповнення запасів, зокрема їжі та одягу, завдяки транспортному засобу компанії Northrop Grumman.

Раніше NASA ухвалило рішення про те, що двоє американський астронавтів повернуться додому у лютому 2025 року.