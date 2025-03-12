Науковці відкрили 128 нових супутників Сатурна. Тепер їх – 274

Сатурн та його мінісупутники, які були відомі раніше

Вчені з Міжнародного астрономічного союзу відкрили 128 нових супутників Сатурна. Науковці вважають, що деякі з цих об'єктів утворилися відносно нещодавно.

Відтепер загальна кількість супутників шостої планети від Сонця становить 274, повідомляє The New York Times.

Космічні об'єкти, які обертаються навколо газового гіганта, відкрили у 2023 році за допомогою телескопа Canada France Hawaii Telescope на Гаваях (США). Свої висновки астрономи виклали в дослідженні, яке опублікують в Research Notes of the American Astronomical Society в березні 2025 року.

У ході роботи вчені спостерігали за ділянками космосу поблизу Сатурна та відстежували рух тіл у космосі неподалік.

"Потрібно довести, що об'єкт рухається по орбіті навколо планети", – пояснив астрофізик Едвард Ештон, провідний автор дослідження.

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Газові планети-гіганти в Сонячній системі мають багато супутників. Наприклад, навколо Юпітера обертаються 95 космічних тіл, Урана – 28, а Нептуна – 16. За останніми відкриттями астрономів, кількість супутників Сатурна становить 274.

"Це найбільша нова група супутників", – сказав співавтор роботи з Гарвардського-Смітсонівського центру астрофізики Майкл Алесандерсен.

Автори дослідження, які відкрили супутники, матимуть право обрати для них назви.

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Що відомо про нові супутники Сатурна?

Багато з виявлених супутників мають відносно малі розміри і досягають лише декількох кілометрів у діаметрі. Для порівняння, екваторіальний діаметр Місяця становить трохи більше чверті діаметра Землі – близько 3,5 тисячі кілометрів.

Усі відкриті супутники є неправильними. Це означає, що вони мають малий розмір, обертаються під великим кутом відносно екватора батьківської планети і подекуди рухаються у зворотному напрямку від інших супутників.

Крім того, космічні об'єкти обертаються навколо газового гіганта на відстані від приблизно 10,5 до 29 мільйонів кілометрів, що значно далі, ніж інші тіла поблизу Сатурна. Наприклад кільця планети рухаються на відстані близько пів мільйона кілометрів, а основні супутники Титан і Енцелад – до 3,2 мільйона кілометрів.

Наразі дані про нові компаньйони Сатурна обмежені, адже науковці бачать їх невеликими цятками світла в телескопі. Автори дослідження вважають, що дані з космічного телескопа Джеймса Вебба можуть допомогти вивчити супутники краще.

Доктор Ештон та його колеги вважають, що деякі неправильні супутники Сатурна раніше були фрагментами інших великих тіл, які зазнали зіткнень, а інші – наслідками подальших руйнувань на орбіті планети.

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Астрономам також вдалося поєднати нові супутники в групи, визначивши їхні потенційні родини.

Одна з таких груп із 47 космічних тіл отримала назву Mundilfari на честь божества скандинавської міфології. Автори роботи вважають, що ці об'єкти сформувалися відносно нещодавно, як для історії космосу, – близько 100 мільйонів років тому.

Вік цієї групи може свідчити про хаотичну активність у зовнішній Сонячній системі, яку вважали спокійною останні 100 мільйонів років.

За словами доктора Ештона, навколо Сатурна можуть бути ще тисячі супутників, які досі не виявили астрономи.

Раніше апарат Blue Ghost успішно приземлився на поверхню Місяця та зробив перші її знімки. На супутнику Землі роботизований пристрій проводитиме дослідження, зокрема виміряє відстань до нашої планети за допомогою лазерного рефлектора.