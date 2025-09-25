Син 24-річної киянки, яка померла у лікарні через обстріл РФ, перебуває у тяжкому стані

Новонароджений син 24-річної Тетяни Сакіян, яка постраждала внаслідок російської атаки на столицю в ніч на 7 вересня і померла в лікарні, досі перебуває у тяжкому стані.

Про це у коментарі hromadske розповіла заступниця медичного директора Перинатального центру Києва Ганна Антонюк.

"Його стан залишається стабільно важким. Він дихає за допомогою апарату штучної вентиляції легень. Годується мінімальним трофічним харчуванням […]

Це дитина, яка народилася в умовах важкого стресу. Мама зазнала опіків, а дитина за своїм станом не була готова народжуватися. Відбувся екстрений кесарів розтин за життєвими показами мами. Він не був готовий ані до пологорозрішення, ані жити самостійно", – сказала Ганна Антонюк.

24-річна Тетяна Сакіян проживала у Святошинському районі столиці, де внаслідок обстрілу постраждала багатоповерхівка.

У вкрай важкому стані її доправили до лікарні, де провели кесарів розтин. Хлопчик народився недоношеним. Жінці встановили низку діагнозів, зокрема вибухову травму, опіки І та ІІ ступенів 90% поверхні тіла, опік дихальних шляхів та вкрай тяжкий опіковий шок.

Лікарі робили все можливе, аби врятувати породіллю, та два тижні боролися за її життя, утім вона померла. Її цивільний чоловік перебуває у лікарні.

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши безпілотники, крилаті та балістичні ракети.

У столиці дрони влучили в багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах. Тоді поранення отримали 13 людей.

Жертвами російського терору стали також 32-річна Вікторія Гребенюк та її двомісячний син Роман. Загибла працювала у благодійному фонді.