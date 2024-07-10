Кріп-гігант або помста Сталіна. Що треба знати про отруйний борщівник та його небезпеку для людини

Літо, зорі, букет з борщівника, лікарня… Не надто романтично, чи не так?

Нещодавно у ТікТок завірусилися кілька відео, як українці зривають великі білі суцвіття борщівника "для букета", а потім опиняються з опіками в лікарнях.

Борщівник Сосновського – це один із видів борщівника, що перевищує людський зріст, має великі листки та суцвіття, як у кропу. Але попри зовнішню привабливість, саме цей вид отруйний і смертельно небезпечний.

"Українська правда. Життя" вирішила більше дізнатися про борщівник, способи боротьби з ним і лікування опіків від рослини.

Про небезпеку борщівника-велетня та першу допомогу при контакті з ним розповіли кандидатка біологічних наук за спеціальністю ботаніка Ольга Чусова і завідувач приймального відділення медичної мережі "Добробут" Віталій Бібіков.

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Що таке борщівник Сосновського і де він росте?

Борщівник Сосновського особливо небезпечний влітку. Він росте біля доріг, на луках, полях тощо Фото: Ольга Чусова

Борщівники – це рід трав’янистих рослин родини окружкових (парасолькових), який налічує понад 80 видів, і поширюється у Європі, Азії та Африці.

В Україні є кілька видів борщівників, зокрема сибірський, карпатський, європейський. Кілька видів ростуть у Криму (борщівник пухнастий, борщівник Стевена).

Одним з найпоширеніших видів є борщівник Сосновського – саме він є небезпечним для людини, бо містить фотоактивні сполуки, які при потраплянні на шкіру роблять її дуже вразливою до сонця.

Борщівник Сосновського штучно завезли в Україну на початку ХХ століття, тому його називають "помстою Сталіна". Він вважається інвазивним та "карантинним" видом – тобто його поширення на території України може завдати значної шкоди іншим рослинам та сільськогосподарським культурам.

В інших країнах Європи поширюється небезпечний борщівник Мантегацці, схожий на борщівник Сосновського, але ще вищий. Цей вид також був завезений з Кавказу як декоративна рослина, а нині є великою проблемою для Європи.

"Борщівник Сосновського завезли в Україну з Кавказу за розпорядженням Сталіна, оскільки вважали, що це буде гарна силосна культура, яку можна буде згодовувати худобі. Ним дуже активно засіювали пасовища, але ідея не спрацювала.

Та середовище в Україні виявилося дуже сприятливим для рослини, тому вона почала неконтрольовано поширюватися", – розповідає Ольга Чусова.

Суцвіття отруйного борщівника Сосновського нагадують суцвіття кропу Фото: Ольга Чусова

Борщівник Сосновського поширюється насінням і влітку росте біля доріг, на луках, по берегах річок, на полях і садових ділянках, здебільшого на заході України. На сході та півдні цієї рослини менше, адже вона не дуже любить посуху і майже не росте в степу.

"Борщівник не переносить посуху, тому у південних і східних областях його практично немає. Вид більше поширений на правобережжі, на заході, в Карпатах. Дуже велика проблема в Івано-Франківській області, де є закинуті поля, які повністю заросли борщівником. У Києві він трохи присутній", – каже науковиця.

Рослина цього виду перевищує людський зріст (може доростати до 2-3,5 м) і має надзвичайно отруйний сік, але все одно приваблює необачних подорожувальників чи тіктокерів.

Основною візуальною відмінністю борщівника Сосновського від інших видів є величезні розміри, але відрізнити його для не спеціаліста буває важко, тому краще взагалі не торкатися борщівників.

До того ж борщівник Сосновського може утворювати гібриди з іншими борщівниками (наприклад, із сибірським борщівником). Така рослина теж буде отруйною.

"Оскільки дія соку борщівника пов'язана з дією ультрафіолету, людина з світлою шкірою отримає більше ушкоджень", – додає Ольга.

Який вигляд мають опіки борщівника і які наслідки контакту з рослиною?

Фотоактивні сполуки у борщівнику Сосновського призводять до сильних опіків. Контакт із цією рослиною – смертельно небезпечний Фото: Ольга Богомолець

Коли сік рослини потрапляє на шкіру, під впливом сонячних променів на шкірі з’являються опіки першого, а в деяких випадках другого і третього ступеня. Симптоми можуть проявлятися не одразу, а через кілька годин чи навіть наступного дня.

"Сік борщівника містить фотоактивні сполуки, які при контакті з сонячним промінням викликають подразнення шкіри, які дуже схожі на опіки.

Цей сік дуже складно змити простою водою. Навіть якщо людина торкнулася борщівника і вийшла на сонце аж наступного дня, може бути опік, бо сполуки залишаються на шкірі.", – пояснює Ольга Чусова.

Серед симптомів опіків від борщівника – набряк ураженої ділянки, почервоніння, пекучий біль, поява пухирів з лімфою. В особливо важких випадках може бути некроз тканин, нагноєння. Можливе підвищення температури тіла.

Борщівник також може викликати алергію, зокрема набряк Квінке, набряк верхніх дихальних шляхів. Тому контакт із цією рослиною – смертельно небезпечний.

"Якщо людина з алергіями чи бронхіальною астмою вдихне насіння, чи сік потрапить в органи дихання, у неї може виникнути набряк гортані, набряк слизової оболонки верхніх дихальних шляхів, анафілаксія.

Анафілаксія супроводжується порушенням дихання, тому для алергіків це життєво небезпечна рослина", – розповідає завідувач приймального відділення медичної мережі "Добробут" Віталій Бібіков.

Що робити, якщо ви торкнулися отруйного борщівника?

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❗️ Насамперед потрібно піти з відкритого сонця та прикрити місце ураження легким одягом, аби захистити шкіру від ультрафіолету.

❗️ Обережно промокнути уражене місце серветкою, щоб прибрати сік борщівника. НЕ можна розтирати місце опіку, щоб не втирати отруйний сік вглиб шкіри.

✅ Промити уражену ділянку мильним розчином або розчином соди. Випити антигістамінний і нестероїдний протизапальний препарати.

✅ Опісля можна нанести на уражену ділянку пантенол або інший препарат проти опіків та прикласти чисту суху тканину.

❌ Якщо з’явилися пухирі, потрібно звернутися до лікаря. НЕ можна протикати пухирі, розчухувати уражену ділянку, лікуватися народними методами тощо.

❗️ Віталій Бібіков радить у будь-якому випадку звернутися до лікаря, щоб він оглянув опік. Якщо уражена велика площа тіла (наприклад, ноги) або сік борщівника потрапив в очі – це потрібно зробити терміново!

"Якщо приєднається бактеріальна інфекція, лікар призначить антибіотикотерапію, глюкокортикоїди. Якщо опіки супроводжуються некрозом тканин, інколи це потребує хірургічного втручання і допомоги лікаря-дерматолога, комбустіолога (опікового хірурга – ред.)", – пояснює завідувач відділення.

Опіки від борщівника можуть загоюватися близько місяця, а якщо ураження глибоке – і до пів року. Потім на шкірі залишаються рубці.

"На жаль, загоєння відбувається дуже повільно. Тому дуже важливо розуміти правила першої медичної допомоги, а краще взагалі уникати контакту з рослиною", – наголошує Віталій Бібіков.

Ольга Чусова також закликає не чіпати незнайомі рослини, щоб профілактувати опіки борщівника.

"Якщо ви не знаєте, що це за рослина, то не підходьте до неї та не чіпайте. Якщо ви побачили незвичайну, дуже високу і цікаву рослину, то хоча б погугліть перед тим, як контактувати з нею. Можна скористатися застосунками, які допомагають визначити вид рослини за фотографією, наприклад iNaturalist. Але борщівник важко не впізнати", – додає біологиня.

Як боротися з борщівником у господарстві?

Варто косити у закритому одязі та рукавицях... Мем: Олексій Коваленко/Dovkolabotanika vulgaris

Найефективніше знищувати борщівник до того, як з’явилися суцвіття й насіння. Якщо ж ви знищуєте вже великий борщівник – потрібно бути дуже ретельним та обережним, щоб не торкнутися його відкритими частинами тіла.

"Борщівник – багаторічна рослина, і в перший рік вона не дає пагонів. Пагони з'являються десь на другий-третій рік. Весною, коли листя не настільки широке, його простіше зрізати або якимось чином знищити.

Якщо робити це пізніше, збільшується вірогідність, що якась частина пагона або суцвіття залишиться на ділянці та дозріє до стадії насіння. Якщо насіння попаде в ґрунт, рослина продовжить зростати на тому місці", – каже Ольга Чусова.

Щоб вивести з ділянки борщівник, Держпродспоживслужба Тернопільської області радить регулярно скошувати його, зрізати товсті корені на глибині 10-15 сантиметрів, а також випасати худобу, поки рослина молода (вівці та корови їдять молоді листочки).

Працювати з борщівником можна тільки у грубих садових рукавицях, масці, захисних окулярах, закритому одязі та взутті. Ольга Чусова радить робити це тільки при погоді з високою хмарністю.

"Вивести борщівник досить складно, тому що навіть якщо його скосити, то він може відростати від кореневища і давати нові пагони на цей же рік. Щоб вивести його, потрібна систематична робота.

Треба двічі на рік моніторити, коли починає відростати пагін, і скошувати його. Якщо борщівник поодиноко росте на ділянці, можна викопувати кореневище", – розповідає науковиця.

У жодному разі не можна залишати стебла з квітконосами, бо вони можуть дозрівати навіть у зрізаному стані. Якщо рослина зацвіла – позбутися її можливо шляхом спалення, але спалювати рослини та сухостій в Україні заборонено!

Тому Держекоінспекція радить звертатися до місцевої влади, зокрема до екологічних департаментів органів місцевого самоврядування, щоб правильно утилізувати скошений борщівник.

Борщівник можна знищити гербіцидами суцільної дії, а саме – препаратами гліфосатної групи

Також існують ефективні методи хімічної боротьби з борщівником. Держпродспоживслужба радить обробити рослину гербіцидами суцільної дії, а саме – препаратами гліфосатної групи, при появі першої розетки (прикореневого "пучка" із листя) борщівника.

Водночас Ольга Чусова закликає бути дуже обережним із хімічними засобами (щоб на місці борщівника колись можна було відновити природну рослинність) і проконсультуватися з фахівцями.

Знищення борщівника Сосновського є компетенцією міських, селищних, сільських голів.

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Як виявити небезпечний борщівник з-поміж інших видів?

Максиміліан Бобко/iNaturalist

Інвазивний та небезпечний борщівник Сосновського обов’язково треба знищувати. Інші природні види борщівників скошувати не потрібно. Але відрізнити їх на ранній стадії розвитку важко, якщо ви не ботанік.

Якщо раніше у вас на ділянці не було борщівника і ви побачили якусь невідому "розетку" з листя, можна трохи зачекати, перш ніж знищувати її, каже Ольга Чусова.

"Якщо на цьому місці ніколи не було борщівника, а тут раптом з'явилася якась нова рослинка, то навіть якщо почекати кілька місяців, щоб впевнитися – це буде лише одна-дві особини.

З іншого боку, якщо на ділянку прийшов борщівник, значить десь поруч він вже був. Тоді можна перевірити, чи ніде поруч немає старих квітоносів. Вони зазвичай можуть зберігатися всю зиму", – пояснює Ольга Чусова.

Ось кілька фотографій борщівника Сосновського, які можуть допомогти вам ідентифікувати його:

iNaturalist iNaturalist iNaturalist iNaturalist iNaturalist Петро Мірошник/iNaturalist Максиміліан Бобко/iNaturalist Ольга Чусова





Олена Барсукова, Українська правда. Життя