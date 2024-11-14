Бойовий медик Конопля знову поскаржився на раціон у лікарнях: в одеському госпіталі відповіли

Бойовий медик заявив про погане харчування в "Багатопрофільному шпиталі ветеранів” в Одесі

Бойовий медик Петро Конопля, який раніше голодував, щоб привернути увагу до незадовільних умов в одній із лікарень Одеси, стверджує, що через кілька місяців після розголосу ситуація з харчуванням у медзакладах не покращилася, а подекуди стала гіршою.

Про це військовий розповів у своєму Telegram-каналі.

"Мене трохи обурило, що мої харчові війни до ср*ки і по факту не принесли майже ніяких результатів. Ситуації не виправились, а в окремих місцях навіть погіршилися", – стверджує Петро Конопля.

У коментарі для "Суспільне. Одеса" бойовий медик заявив, що до нього продовжують звертатися поранені захисники, які перебувають у медзакладах, зокрема одеському обласному госпіталі ветеранів та у лікарнях, що у Горішніх Плавнях і Харкові.

За його словами, військових, які скаржилися на умови та харчування, перевели в інші заклади або виписали. Натомість ситуація в лікарнях, як заявляє Конопля, не змінилася.

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"У них один раз на день щось ріденьке дають, але без м'яса, без фруктів, без овочів, без вітамінів, без нічого. Отак тобі просто пусту кашу можуть дати, хліба дають один раз в день, один чи два шматочки", – стверджує бойовий медик.

У "Багатопрофільному шпиталі ветеранів" в Одесі заперечили звинувачення у нібито поганому харчуванні. Там стверджують, що раціон ветеранів у закладі відповідає нормативним вимогам.

"У закладі наявні всі необхідні продукти для повноцінного харчування. Адміністрація контролює, аби харчування відповідало необхідним нормам калоражу та переліку продуктів", – кажуть у лікарні.

У шпиталі додали, що станом на 14 листопада не отримувати від пацієнтів скарг на якість харчування.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2024 року Петро Конопля, який перебував на лікуванні в Одеській обласній психіатричній лікарні №2, оголосив про голодування через неналежні умови в медзакладі та погане харчування. Так військовий намагався привернути увагу громадськості до проблеми.

"Треба мати неймовірний талант, щоб із нормальних продуктів приготувати таку гидоту, якою нас тут годують. Тут лікуються військові і збалансоване харчування це частина лікування", – заявив тоді бойовий медик.

Незадовільні умови в лікарні підтвердила представниця уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця після моніторингового візиту.

Після розголосу волонтери допомогти із харчуванням – у медзакладі з’явилося більше різноманіття їжі, зокрема привезли фрукти та овочі.

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Патронатна служба "Янголи Азову" тоді тимчасово взялися забезпечувати лікарню їжею.

Після трьох днів Петро Конопля оголосив, що завершує голодування. Бойовий медик пояснив своє рішення результатом спілкування з очільником Одеської обласної військової адміністрації Олегом Кіпером.

Посадовець тоді повідомив, що триває процес реорганізації лікарні, а з 1 жовтня заклад мали перевести на іншу форму харчування – кейтеринг.

До цього їжу для цивільних та військових, які перебувають на лікуванні, мали закуповувати в супермаркетах міста.

"Олег Кіпер дав мені гарантії, що ми будемо рухатись за обговореним планом, і його слова вселяли довіру. Якщо план провалиться, я розчаруюсь в посадовцях повністю, і мою довіру більше не повернеш, а з цим і вашу довіру до них", – зазначив тоді військовий.