Бойовий медик Конопля знову поскаржився на раціон у лікарнях: в одеському госпіталі відповіли
Бойовий медик Петро Конопля, який раніше голодував, щоб привернути увагу до незадовільних умов в одній із лікарень Одеси, стверджує, що через кілька місяців після розголосу ситуація з харчуванням у медзакладах не покращилася, а подекуди стала гіршою.
Про це військовий розповів у своєму Telegram-каналі.
"Мене трохи обурило, що мої харчові війни до ср*ки і по факту не принесли майже ніяких результатів. Ситуації не виправились, а в окремих місцях навіть погіршилися", – стверджує Петро Конопля.
У коментарі для "Суспільне. Одеса" бойовий медик заявив, що до нього продовжують звертатися поранені захисники, які перебувають у медзакладах, зокрема одеському обласному госпіталі ветеранів та у лікарнях, що у Горішніх Плавнях і Харкові.
За його словами, військових, які скаржилися на умови та харчування, перевели в інші заклади або виписали. Натомість ситуація в лікарнях, як заявляє Конопля, не змінилася.
"У них один раз на день щось ріденьке дають, але без м'яса, без фруктів, без овочів, без вітамінів, без нічого. Отак тобі просто пусту кашу можуть дати, хліба дають один раз в день, один чи два шматочки", – стверджує бойовий медик.
У "Багатопрофільному шпиталі ветеранів" в Одесі заперечили звинувачення у нібито поганому харчуванні. Там стверджують, що раціон ветеранів у закладі відповідає нормативним вимогам.
"У закладі наявні всі необхідні продукти для повноцінного харчування. Адміністрація контролює, аби харчування відповідало необхідним нормам калоражу та переліку продуктів", – кажуть у лікарні.
У шпиталі додали, що станом на 14 листопада не отримувати від пацієнтів скарг на якість харчування.
Нагадаємо, наприкінці серпня 2024 року Петро Конопля, який перебував на лікуванні в Одеській обласній психіатричній лікарні №2, оголосив про голодування через неналежні умови в медзакладі та погане харчування. Так військовий намагався привернути увагу громадськості до проблеми.
"Треба мати неймовірний талант, щоб із нормальних продуктів приготувати таку гидоту, якою нас тут годують. Тут лікуються військові і збалансоване харчування це частина лікування", – заявив тоді бойовий медик.
Незадовільні умови в лікарні підтвердила представниця уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця після моніторингового візиту.
Після розголосу волонтери допомогти із харчуванням – у медзакладі з’явилося більше різноманіття їжі, зокрема привезли фрукти та овочі.
Патронатна служба "Янголи Азову" тоді тимчасово взялися забезпечувати лікарню їжею.
Після трьох днів Петро Конопля оголосив, що завершує голодування. Бойовий медик пояснив своє рішення результатом спілкування з очільником Одеської обласної військової адміністрації Олегом Кіпером.
Посадовець тоді повідомив, що триває процес реорганізації лікарні, а з 1 жовтня заклад мали перевести на іншу форму харчування – кейтеринг.
До цього їжу для цивільних та військових, які перебувають на лікуванні, мали закуповувати в супермаркетах міста.
"Олег Кіпер дав мені гарантії, що ми будемо рухатись за обговореним планом, і його слова вселяли довіру. Якщо план провалиться, я розчаруюсь в посадовцях повністю, і мою довіру більше не повернеш, а з цим і вашу довіру до них", – зазначив тоді військовий.