Проєкт Національного військового меморіального кладовища пройшов державну експертизу

Проєкт найбільшого комплексу військових поховань у країні – Національне військове меморіальне кладовище – отримало схвальну оцінку державної експертизи. Наступним кроком до його спорудження стане оголошення тендеру на будівництво.

ДП "Укрдержбудекспертиза" підтвердило те, що проєкт кладовища відповідає чинним будівельним нормам, повідомив виконувач обов’язків очільника Міністерства у справах ветеранів Олександр Порхун.

Посадовець підтвердив, що меморіальне кладовище побудують на території Гатненської територіальної громади на Київщині.

Олександр Порхун також прокоментував побоювання місцевих жителів, які протестували щодо спорудження військового цвинтаря на території громади у квітні 2024 року.

"Окремо щодо оцінки впливу на навколишнє середовище. Порушень санітарного і епідеміологічного благополуччя населення не виявлено. Впливу на екологію – жодного. Нагадаю, і не було. Тепер це підтверджує і ДП "Укрдержбудекспертиза", – зауважив посадовець.

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У межах перших двох пускових комплексів Національного військового меморіального кладовища планують звести:

сектори поховань;

колумбарні стіни;

будинок трауру;

вхідну групу;

центральну площу;

зону рекреації;

під'їзну дорогу;

зупинки громадського транспорту;

автостоянку;

адміністративну та господарську будівлі;

пункт охорони.

В. о. міністра повідомив, що тендер на відбір підрядника для будівництва планують оголосити на початку наступного тижня.

"Усім, хто вірив і підтримував – дякую! НВМК – це не питання "хочу" чи "не хочу", "земля впаде в ціні" або "ліс садив своїми руками". Наразі перед нами глобальні речі – збереження нації.

І захисники та захисниці, які невдовзі з почестями знайдуть саме тут своє "останнє місце дислокації", віддали свої життя задля збереження нашого життя, нашої землі, лісу, спільного дому", – додав Олександр Порхун.

Нагадаємо, ідею створення Національного військового меморіального кладовища висунув у жовтні 2022 року Кабінет Міністрів і доручив розробку проєкту Київський міській державній адміністрації.

КМДА затвердила місце побудови в урочищі "Лиса гора", що викликало спротив активістів та уряду. Це змусило підшукати інше місце, яким стала Биківня – історична місцевість у середмісті Києва.

Це рішення підтримали і рідні загиблих військовослужбовців. Згодом у заповіднику "Биківнянські могили" заявили, що на території можуть бути старі поховання та неексгумовані тіла жертв сталінських репресій, що затримає будівництво НВМК.

Врешті уряд переніс спорудження комплексу військових поховань до Гатненської громади, що межує з Києвом.

На будівництво та функціонування Національного військового меморіального кладовища, координатором створення якого є Мінветеранів, виділили 515 млн гривень.