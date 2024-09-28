Чи матимуть чоловіки-педагоги з кадрового резерву відстрочку? У МОН дали відповідь

Учителі з кадрового не матимуть реального навантаження

Чоловіки, які перебуватимуть у кадровому резерві вчителів, не матимуть права на відстрочку від призову на військову службу.

Про це заступник міністра освіти Андрій Старшків розповів в інтерв’ю "Українській правді. Життя".

За його словами, педагоги з кадрового забезпечення, попри збереження заробітних плат, не матимуть реального навантаження – однієї з обов'язкових вимог для відстрочки.

"Не всі вчителі, які зараз працюють в школі, мають право на відстрочку. Лише ті, хто мають більше ніж 0,75 ставки навантаження. Ті, хто будуть в кадровому резерві, не матимуть навантаження – відповідно, і права на відстрочку", – зауважив заступник міністра.

Як пояснила юристка Марія Звягінцева, під час воєнного стану не підлягають призову, зокрема педагоги училищ, шкіл.

ВІДЕО ДНЯ

Відстрочка для них можлива за двох умов:

робота в закладі освіти має бути основною;

зайнятість педагога повинна бути не менше ніж 0,75 ставки.

Натомість технічні працівники закладів освіти не можуть претендувати на право на відстрочку.

Читайте також : Чи дійсно в Україні обмежили мобілізацію чоловіків 50+? Відповіли у комітеті ВР з нацбезпеки

Нагадаємо, до кадрового резерву вчителів можуть долучитися всі педагоги, які хочуть працювати на деокупованих територіях.

Із резерву вчителі можуть перейти або в іншу школу, яка може запропонувати робоче місце, або мати гарантію щодо працевлаштування на деокупованій території.

Для цих вчителів проводитимуть навчання, збережуть заробітну плату, а також місце роботи на випадок, якщо школа відновить освітню діяльність.

Однак, наразі достеменно невідомо, як цим працівникам сфери освіти розраховуватимуть виплати. Документ, яким затвердять формулу, не ухвалений.

Аби потрапити до кадрового резерву, педагогу слід заповнити заяву, засвідчити її електронним підписом та завантажити документ про освіту.

Звернення мають розглянути протягом п’яти робочих днів.