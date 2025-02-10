"Закликаю не боятися". Освітня омбудсменка прокоментувала ймовірні домагання з боку діячів культури
Освітня омбудсменка Надія Лещик закликала студентів, які зазнали чи зазнають сексуальних домагань, не боятися повідомляти про такі випадки, а також висловилася про необхідність напрацювання законодавства щодо захисту студентів від булінгу.
Про це вона розповіла у коментарі "Суспільне.Культура".
За словами Надії Лещик, найбільша проблема полягає у тому, що про такі злочини зараз говорять саме випускники вишів, а студенти мовчать через страх відрахування. І їхні права досі не захищені.
"І напевне, треба напрацьовувати захист студентів, бо учні захищені. Є законодавство напрацьоване, а щодо студентів нема. Бо булінг — це діяння щодо неповнолітньої особи. Це до 18 років. А студенти часто старші. І вони від булінгу не захищені.
Захистити зараз неможливо. Лише через звернення до поліції. Студенти часто не йдуть, вони бояться, зокрема, що їх відрахують. Я закликаю не боятися. Якщо ми братимемо під контроль, за всім будуть слідкувати", — зазначила Надія Лещик.
Раніше в інтерв’ю для "УП. Життя" освітня омбудсменка також розповідала, чому студенти не захищені від булінгу.
Звинувачення викладачів київських університетів та діячів культури у сексуальних домаганнях: що відомо
У січні 2025 року на одному з YouTube каналів з’явилося анонімне відео, у якому студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого розповіла про досвід спілкування та співпраці з викладачем та режисером Андрієм Білоусом.
За її словами, той цікавився особистою інформацією про неї, а згодом буцімто почав ставити неприйнятні питання, зокрема про романтичні стосунки та сексуальну орієнтацію. Згодом повідомлення ставали "більш недоречними".
Згодом дівчина розсекретила свою особистість – це киянка Софія Сапожнік. Нині дівчина мешкає у США. Через те, що переїхала, колишня студентка Білоуса не побоялася розкрити своє ім’я.
Відтоді випускники вишу імені Карпенка-Карого почали активніше висловлюватися щодо Білоуса та розповідати про досвід співпраці. Працівники "Молодого театру", художнім директором якого є Білоус, підтвердили випадки домагань.
Водночас працівниця КНУТКіТ Наталія Корольова виправдовувала дії свого колеги. За це їй оголосили догану.
Викладача Андрія Білоуса відсторонили від викладання, а також відсторонять від роботи у "Молодому театрі". Поліція відкрила кримінальне провадження.
Невдовзі в неетичній поведінці щодо студенток звинуватили ще одного викладача Університету імені Карпенка-Карого Юрія Висоцького. Пізніше культурний діяч прокоментував цю інформацію, заявивши, що "ніколи не дозволяв собі недоцільного фізичного контакту під час занять або ж психологічного насильства щодо студентів".
У домаганнях та непристойній поведінці під час занять звинуватили також колишнього директора Чернівецького академічного обласного музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської Юрія Марчака.
Такі ж звинувачення висунули й "співочому" ректору Київського національного університету культури і мистецтв Михайлу Поплавському.