"Закликаю не боятися". Освітня омбудсменка прокоментувала ймовірні домагання з боку діячів культури

Освітня омбудсменка Надія Лещик закликала студентів, які зазнали чи зазнають сексуальних домагань, не боятися повідомляти про такі випадки, а також висловилася про необхідність напрацювання законодавства щодо захисту студентів від булінгу.

Про це вона розповіла у коментарі "Суспільне.Культура".

За словами Надії Лещик, найбільша проблема полягає у тому, що про такі злочини зараз говорять саме випускники вишів, а студенти мовчать через страх відрахування. І їхні права досі не захищені.

"І напевне, треба напрацьовувати захист студентів, бо учні захищені. Є законодавство напрацьоване, а щодо студентів нема. Бо булінг — це діяння щодо неповнолітньої особи. Це до 18 років. А студенти часто старші. І вони від булінгу не захищені.

Захистити зараз неможливо. Лише через звернення до поліції. Студенти часто не йдуть, вони бояться, зокрема, що їх відрахують. Я закликаю не боятися. Якщо ми братимемо під контроль, за всім будуть слідкувати", — зазначила Надія Лещик.

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Раніше в інтерв’ю для "УП. Життя" освітня омбудсменка також розповідала, чому студенти не захищені від булінгу.

Звинувачення викладачів київських університетів та діячів культури у сексуальних домаганнях: що відомо

У січні 2025 року на одному з YouTube каналів з’явилося анонімне відео, у якому студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого розповіла про досвід спілкування та співпраці з викладачем та режисером Андрієм Білоусом.

За її словами, той цікавився особистою інформацією про неї, а згодом буцімто почав ставити неприйнятні питання, зокрема про романтичні стосунки та сексуальну орієнтацію. Згодом повідомлення ставали "більш недоречними".

Згодом дівчина розсекретила свою особистість – це киянка Софія Сапожнік. Нині дівчина мешкає у США. Через те, що переїхала, колишня студентка Білоуса не побоялася розкрити своє ім’я.

Відтоді випускники вишу імені Карпенка-Карого почали активніше висловлюватися щодо Білоуса та розповідати про досвід співпраці. Працівники "Молодого театру", художнім директором якого є Білоус, підтвердили випадки домагань.

Водночас працівниця КНУТКіТ Наталія Корольова виправдовувала дії свого колеги. За це їй оголосили догану.

Викладача Андрія Білоуса відсторонили від викладання, а також відсторонять від роботи у "Молодому театрі". Поліція відкрила кримінальне провадження.

Невдовзі в неетичній поведінці щодо студенток звинуватили ще одного викладача Університету імені Карпенка-Карого Юрія Висоцького. Пізніше культурний діяч прокоментував цю інформацію, заявивши, що "ніколи не дозволяв собі недоцільного фізичного контакту під час занять або ж психологічного насильства щодо студентів".

У домаганнях та непристойній поведінці під час занять звинуватили також колишнього директора Чернівецького академічного обласного музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської Юрія Марчака.

Такі ж звинувачення висунули й "співочому" ректору Київського національного університету культури і мистецтв Михайлу Поплавському.