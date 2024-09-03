Уряд змінив порядок зарахування стажу педагогам, які працюють за кордоном

Нові правила діятимуть протягом періоду воєнного стану та рік після його припинення

Відтепер українським педагогічним та науково-педагогічним працівникам зараховуватимуть до загального стажу досвід роботи закордоном. Це допоможе освітянам отримувати більшу надбавку за вислугу років.

Таке рішення 3 вересня ухвалив Кабінет Міністрів України.

Раніше педагогам враховували досвід роботи у закордонних навчальних закладах, тільки якщо іноземна країна уклала відповідний міжнародний договір з Україною.

Тепер же вчителям і викладачам достатньо буде надати документ, який підтвердить зайнятість у сфері освіти. Як зазначають у Кабміні, це може бути трудовий договір, угода тощо.

Очікується, що це рішення допоможе українським педагогам, які працювали за межами країни, отримати надбавки за вислугу років.

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Наразі, згідно з чинним законодавством, педагоги можуть отримати щомісячну надбавку залежно від стажу роботи:

понад 3 роки – 10% ставки заробітної плати;

понад 10 років – 20%;

понад 20 років – 30%.

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"До початку повномасштабного вторгнення РФ учитель працював у школі в Бердянську, мав педагогічний стаж 17 років і отримував надбавку 20%. Потім він звільнився та вимушений був переїхати до Люксембургу, де влаштувався вихователем у муніципальній школі. Пропрацював 3 роки, а потім, після завершення війни, повернувся в Україну.

Так, ці 3 роки, які він працював вихователем, після повернення в Україну та працевлаштування на педагогічну посаду зарахують у стаж для виплати надбавки. І тепер ця людина буде отримувати не 20% посадового окладу вчителя, а 30%", – пояснюють у Кабміні.

Водночас правило діятиме виключно на період воєнного стану та найближчий рік після його припинення.

Раніше міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що найближчим часом українським педагогам не варто чекати на підвищення зарплати.

Для цього державі необхідно щонайменше від 50 до 60 додаткових мільярдів гривень у бюджеті, які витратять на реалізацію одного з кількох уже розроблених сценаріїв.