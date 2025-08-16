"Соня вже на BMW": на Львівщині судили батька, який вдруге посадив малолітню доньку за кермо

Це вже не вперше батько дозволяє доньці сісти за кермо і вести машину

На Львівщині оштрафували 28-річного чоловіка, який вдруге посадив за кермо малолітню доньку.

Про це йдеться у постанові Пустомитівського районного суду.

Інцидент стався ввечері 26 червня у Пустомитах. Батько дозволив 8-річній доньці поїхати за кермом автомобіля і паралельно знімав це на відео.

"Друзі, серія 2. Соня вже на BMW. Усе, Сонічко, па-па, ти вже сама вмієш", – чутно на записі голос батька дівчинки. Наразі відео вже видалено з соцмереж.

У письмових поясненнях батько зазначив: зробив це "з метою навчити доньку керувати автомобілем" і додав, що практикує подібні "уроки" з її раннього віку.

Патрульні склали на чоловіка два адмінпротоколи: за невиконання батьківських обов’язків (частина 2 статті 184 КУпАП) та за передачу керування транспортним засобом особі, яка не має на це права (частина 5 статті 126 КУпАП).

На засіданні 7 серпня, яке чоловік проігнорував, розглядали справу за першим адмінпротоколом. Суд визнав батька винним та призначив 3400 гривень штрафу – це максимальне покарання за цією статтею. Також він повинен сплатити 605 гривень судового збору.

Постанови щодо іншого адмінпротоколу – за передачу керування малолітній доньці – у реєстрі судових справ поки немає. За цією статтею йому загрожує значно більший штраф: 42,5 тисячі гривень.

Нагадаємо, чоловіка вже не вперше судять за подібне порушення. У червні йому присудили 850 гривень штрафу за те, що він посадив доньку за кермо авто, а на пасажирське – її молодшого брата.

Щоправда, тоді він інакше пояснював мотиви свого вчинку: запевняв, що відео було постановне, і що його опублікували "для охоплень", які мали б допомогти "закрити петицію його родича".