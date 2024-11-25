У Франції прокурор вимагає 20 років тюрми для чоловіка, який роками влаштовував зґвалтування дружини

Прокуратура просить про 20 років ув’язнення для 71-річного Домініка Пеліко – чоловік роками організував зґвалтування своєї дружини: підсипав їй наркотики і запрошував чужих чоловіків, аби ті вчиняли насилля щодо непритомної жінки.

Максимальний термін мотивували тим, що обвинувачений несе "повну відповідальність" за свої дії, пише CNN.

Прокурорка Лор Шабо заявила, що вирок буде "суворим", але "недостатнім, враховуючи серйозний характер цих діянь".

"В історії є чимало прикладів злочинців, здатних видавати себе в доброму світлі і, водночас, здатних на найгірші злочини. Домінік Пеліко відповідає цьому опису. Він був уважним чоловіком, батьком і дідусем.

Він не страждає на психічну хворобу, тому несе повну відповідальність за вчинені ним дії", – додала прокурорка.

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Домініка Пеліко звинувачують в організації масових зґвалтувань його дружини: за майже 10 років понад 50 чоловіків відвідали їхній будинок і вчинили сексуальне насильство над нині 72-річною Жизель Пеліко.

Домінік Пеліко шукав охочих зґвалтувати його дружину на онлайн-платформах для обміну повідомленнями. Перш ніж запросити незнайомців у їхній дім, чоловік давав Жизель сильний заспокійливий засіб.

"Жінка роками намагалася зрозуміти, що з нею відбувається: вона відчувала біль унизу живота, мала виділення з піхви та геморой. Але жоден аналіз не зміг визначити причину цього", – додала прокурорка.

Адвокатка Домініка Пеліко Беатріс Заварро сказала журналістам, що термін, про який просить прокуратура, був для неї "цілком передбачуваним". Однак їй "важко" сказати 71-річному чоловікові, що наступні 20 років йому, можливо, доведеться провести у в'язниці.

Під час слухання Домінік Пеліко дивився на підлогу, не підводячи очей на присутніх. Усі інші 50 обвинувачених також були присутні в суді, багато хто використовував маски, щоб приховати свої обличчя від камер.

Напередодні останнього засідання протестувальники розклеїли біля будівлі суду плакати з гаслом "20 років для всіх", закликаючи засудити до найбільшого терміну кожного обвинуваченого в цьому злочині.

Вироки в одній із наймоторошніших кримінальних справ сучасної Франції судді винесуть 20 грудня.

Раніше ми розповідали, що один із підозрюваних у насильстві проти Жизель Пеліко пропонував "накачати" ліками і зґвалтувати власну матір.